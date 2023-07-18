《經濟通通訊社１８日專訊》巴基斯坦去年以來陷入主權債務違約危機，該國總理稱中國進
出口銀行對６億美元貸款展期。巴基斯坦此前獲國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）批准借款３０億美
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18/07/2023 16:11
《一帶一路》巴基斯坦：中國進出口銀行６億美元貸款獲展期
《經濟通通訊社１８日專訊》巴基斯坦去年以來陷入主權債務違約危機，該國總理稱中國進
出口銀行對６億美元貸款展期。巴基斯坦此前獲國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）批准借款３０億美
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