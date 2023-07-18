《經濟通通訊社１８日專訊》中國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，顯著

差過預期，評級機構惠譽認為中國經濟增長仍將相對堅挺，維持中國今年經濟增長５﹒６％的預

測，這一數字高於中國政府目標的增長５％。惠譽又預計中國經濟在２０２４年及２０２５年分

別增長４﹒８％和４﹒７％。（ｅｙ）

