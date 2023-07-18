《經濟通通訊社１８日專訊》內地第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，增速

遜於預期的７﹒３％，但創八個季度最高水平。以上半年計ＧＤＰ同比增長５﹒５％，增幅較第

一季擴大１個百分點。數據顯示，通縮是目前的主要風險，經濟整體價格自２０２０年以來首下

降，青年失業率升至２１﹒３％，再刷新有記錄以來高位。

數據出爐後，市場認為中國應採取更多刺激措施，現在外界注意力轉向本月底將召開的中共

中央政治局會議，該會議將決定今年下半年的經濟政策。不過，政府當局已暗示，今年刺激措施

的規模可能有限，以反映今年訂下的５％左右、相對溫和的增長目標。



＊大摩降中國今明兩年經濟增長預測＊



中國第二季度數據令人失望後，至少六家投資銀行下調了對中國今年經濟增長的預測，有兩

家維持之前的預測。其中，摩根士丹利將今年中國經濟增長預期下調０﹒７個百分點，至５％。

該行表示，中國政府在出台刺激政策方面行動緩慢，市場對中國經濟增長前景的懷疑正在升

溫，將中國明年ＧＤＰ增長預期下調０﹒４個百分點，至４﹒５％，稱這意味著中國將回到新冠

疫情後的潛在增長趨勢水平。



表列機構調整中國今年ＧＤＰ增長預測：

機構 今年中國ＧＤＰ增長預測

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花旗集團 ５﹒５％下調至５％

摩根士丹利 ５﹒７％下調至５％

大華銀行 ５﹒６％下調至５％

摩根大通 ５﹒５％下調至５％

法國興業銀行 ５﹒５％下調至５％

凱投宏觀 ５﹒５％下調至５％

野村控股 維持在５﹒１％

高盛集團 維持在５﹒４％

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（ｊｔ）

