《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早未明朗，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒０９％，報３２０６﹒７９點，深成指高開０﹒１９％，農業股造好，電信股走低。

國家統計局公布，第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速

７﹒３％低出１個百分點，上半年ＧＤＰ同比增長５﹒５％。至少六家投資銀行已下調對中國今

年經濟增長的預測至５％，包括摩根士丹利、花旗、大華、摩根大通、法國興業及凱投宏觀，至

於野村及高盛則維持之前的預測，分別預測中國經濟全年增長５﹒１％及５﹒４％。

內地券商則出力唱好經濟，中信証券發研報指，６月經濟數據出現回升向好態勢，經濟環比

增速最弱的時候正在過去。報告認為，雖然第二季ＧＤＰ讀數不及預期，但結構上主要分項均發

生積極變化，生產端的工業增加值增速和服務業生產指數增速明顯修復，需求端的消費和投資增

速出現不同程度改善。

人民銀行今日進行１５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放１３０億元。

人行貨幣政策司司長鄒瀾上周五（１４日）亦表示，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商

變更合同約定，用新發放貸款置換原來的存量貸款。市場關於存量房貸利率下調期待較高，不過

據內媒報道，目前上海、深圳、海南、南京、杭州等多座城市的銀行均表示暫未收到通知，各銀

行的存量房貸利率仍按照合同約定情況執行。

另外，浙江省加入戶籍制度改革行列，發布有序推進農業轉移人口市民化實施方案，全面取

消全省除杭州市區以外的落戶限制政策。（ｅｙ）

