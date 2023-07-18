《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早未明朗，盤中隨著通信、軟件、互聯網、醫療等
板塊走低，滬綜指半日走低０﹒３５％，報３１９８﹒２６點，時隔一日再穿三千二關，深成指
跌０﹒３４％，創業板指跌０﹒４２％。
國家統計局公布，第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速
７﹒３％低出１個百分點，上半年ＧＤＰ同比增長５﹒５％。至少六家投資銀行已下調對中國今
年經濟增長的預測至５％，包括摩根士丹利、花旗、大華、摩根大通、法國興業及凱投宏觀，至
於野村及高盛則維持之前的預測，分別預測中國經濟全年增長５﹒１％及５﹒４％。
交投連日以來迅速變冷，兩市半日成交４８０８億元（人民幣．下同），較上日（１７日）
同時段成交再減８﹒８％，陸股通今日恢復交易，北上資金即撤出超過７０億元。
＊科技股摔跤，半導體拉漲＊
據報美國計劃在８月底之前完成對華投資限制提議，預計２０２４年生效。多個科技板塊捱
沽，通信設備股跌最多，中光防雷（深：３００４１４）挫４﹒６％，兆龍互連
（深：３００９１３）、烽火電子（深：０００５６１）跌４％，太辰光（深：３００５７０）
、新易盛（深：３００５０２）、菲菱科思（深：３０１１９１）齊跌３﹒７％。
互聯網板塊方面，新華網（滬：６０３８８８）挫６﹒８％，卓創資訊
（深：３０１２９９）跌４﹒１％，夢網科技（深：００２１２３）跌２﹒８％，國聯股份
（滬：６０３６１３）跌２﹒７％，天地在線（深：００２９９５）跌２﹒６％。
不過有指英特爾、輝達、高通的ＣＥＯ出手游說美國官員放鬆對中國實施的新出口限制，半
導體板塊拉漲，甬矽電子（滬：６８８３６２）飆升２０％漲停，聯動科技
（深：３０１３６９）升１３﹒５％，康強電子（深：００２１１９）、大為股份
（深：００２２１３）、晶方科技（滬：６０３００５）集體升一成漲停，至於中芯國際
（滬：６８８９８１）再有高管離職，現價仍升２﹒８％。
＊三桶油走低，憂需求續弱＊
由於中國經濟數據令人失望以及利比亞恢復原油生產，蓋過了市場供求趨緊帶來的影響，紐
約期油隔晚下跌１﹒２７美元，報每桶７４﹒１５美元，布蘭特期油同樣下跌１﹒３７美元，報
每桶７８﹒５美元。
Ａ場三桶油走低，中國石化（滬：６０００２８）跌０﹒８％，中國石油
（滬：６０１８５７）、中國海油（滬：６００９３８）跌０﹒７％；其他石油股同跌，中曼石
油（滬：６０３６１９）挫２﹒２％，中油工程（滬：６００３３９）跌１﹒５％，中海油服
（滬：６０１８０８）跌０﹒７％，恒力石化（滬：６００３４６）跌０﹒６％。（ｅｙ）
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