《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早未明朗，盤中隨著通信、軟件、互聯網、醫療等

板塊走低，滬綜指半日走低０﹒３５％，報３１９８﹒２６點，時隔一日再穿三千二關，深成指

跌０﹒３４％，創業板指跌０﹒４２％。

國家統計局公布，第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速

７﹒３％低出１個百分點，上半年ＧＤＰ同比增長５﹒５％。至少六家投資銀行已下調對中國今

年經濟增長的預測至５％，包括摩根士丹利、花旗、大華、摩根大通、法國興業及凱投宏觀，至

於野村及高盛則維持之前的預測，分別預測中國經濟全年增長５﹒１％及５﹒４％。

交投連日以來迅速變冷，兩市半日成交４８０８億元（人民幣．下同），較上日（１７日）

同時段成交再減８﹒８％，陸股通今日恢復交易，北上資金即撤出超過７０億元。



＊科技股摔跤，半導體拉漲＊



據報美國計劃在８月底之前完成對華投資限制提議，預計２０２４年生效。多個科技板塊捱

沽，通信設備股跌最多，中光防雷（深：３００４１４）挫４﹒６％，兆龍互連

（深：３００９１３）、烽火電子（深：０００５６１）跌４％，太辰光（深：３００５７０）

、新易盛（深：３００５０２）、菲菱科思（深：３０１１９１）齊跌３﹒７％。

互聯網板塊方面，新華網（滬：６０３８８８）挫６﹒８％，卓創資訊

（深：３０１２９９）跌４﹒１％，夢網科技（深：００２１２３）跌２﹒８％，國聯股份

（滬：６０３６１３）跌２﹒７％，天地在線（深：００２９９５）跌２﹒６％。

不過有指英特爾、輝達、高通的ＣＥＯ出手游說美國官員放鬆對中國實施的新出口限制，半

導體板塊拉漲，甬矽電子（滬：６８８３６２）飆升２０％漲停，聯動科技

（深：３０１３６９）升１３﹒５％，康強電子（深：００２１１９）、大為股份

（深：００２２１３）、晶方科技（滬：６０３００５）集體升一成漲停，至於中芯國際

（滬：６８８９８１）再有高管離職，現價仍升２﹒８％。



＊三桶油走低，憂需求續弱＊



由於中國經濟數據令人失望以及利比亞恢復原油生產，蓋過了市場供求趨緊帶來的影響，紐

約期油隔晚下跌１﹒２７美元，報每桶７４﹒１５美元，布蘭特期油同樣下跌１﹒３７美元，報

每桶７８﹒５美元。

Ａ場三桶油走低，中國石化（滬：６０００２８）跌０﹒８％，中國石油

（滬：６０１８５７）、中國海油（滬：６００９３８）跌０﹒７％；其他石油股同跌，中曼石

油（滬：６０３６１９）挫２﹒２％，中油工程（滬：６００３３９）跌１﹒５％，中海油服

（滬：６０１８０８）跌０﹒７％，恒力石化（滬：６００３４６）跌０﹒６％。（ｅｙ）

