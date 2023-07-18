《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市全日在好淡爭持，通信、軟件、互聯網、醫療等板塊

走低，汽車、地產股逆市上升，午後家品板塊受政策利好刺激而上揚，惟滬綜指全日收跌

０﹒３７％，報３１９７﹒８２點，時隔一日再穿三千二關，深成指跌０﹒３４％，創業板指跌

０﹒３１％。

交投連日以來迅速變冷，兩市全日成交７７７１億元（人民幣．下同），按日跌３﹒２％，

值得留意的是陸股通今日恢復交易，北上資金即撤出８７﹒６５億元，是自５月２５日以來流出

額新高，也是今年第二高水平。

內地第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速７﹒３％低出１個

百分點，上半年ＧＤＰ同比增長５﹒５％，數據公布後，多家投資銀行紛紛下調對中國今年經濟

增長的預測至５％，包括摩根士丹利、花旗、大華、摩根大通、法國興業及凱投宏觀，至於野村

及高盛則維持之前的預測，分別預測中國經濟全年增長５﹒１％及５﹒４％。



＊消費刺激政策到，家品股拉漲＊



商務部、發改委等１２部門印發通知，要求各地釋放家居消費潛力，其中提到，支持居民更

換或新購綠色智能家居產品、開展舊房裝修；鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下，加強

對家居消費的信貸支持等。家品股上升，海象新材（深：００３０１１）升７﹒８％，匠心家居

（深：３０１０６１）升７﹒１％，志邦家居（滬：６０３８０１）升６﹒４％，喜臨門

（滬：６０３００８）升４﹒８％，中源家居（滬：６０３７０９）升４％，浙江正特

（深：００１２３８）走高３﹒９％，夢百合（滬：６０３３１３）升３﹒６％。

經濟增長乏力下，汽車股亦憧憬政策促消費，廣汽集團（滬：６０１２３８）升２﹒５％，

長城汽車（滬：６０１６３３）升１﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒５％，上汽

集團（滬：６００１０４）升０﹒８％，比亞迪（深：００２５９４）升０﹒４％。



＊半導體急漲，龍頭廠商倡美放鬆對華管制＊



據報美國計劃在８月底之前完成對華投資限制提議，預計２０２４年生效。多個科技板塊捱

沽，通信設備股跌最多，中光防雷（深：３００４１４）挫５﹒８％，劍橋科技

（滬：６０３０８３）、信科移動（滬：６８８３８７）跌５﹒６％，博創科技

（深：３００５４８）插５﹒５％，兆龍互連（深：３００９１３）跌５﹒１％，中興通訊

（深：００００６３）跌３％。

互聯網板塊方面，新華網（滬：６０３８８８）挫７％，天地在線（深：００２９９５）跌

４﹒６％，卓創資訊（深：３０１２９９）跌４﹒４％，三維通信（深：００２１１５）跌

３﹒１％，易點天下（深：３０１１７１）走低２﹒８％。

不過有指英特爾、輝達、高通的ＣＥＯ出手游說美國官員放鬆對中國實施的新出口限制，半

導體板塊拉漲，聯動科技（深：３０１３６９）升１２﹒８％，甬矽電子（滬：６８８３６２）

漲１２﹒３％，康強電子（深：００２１１９）、晶方科技（滬：６０３００５）升一成漲停，

至於中芯國際（滬：６８８９８１）再有高管離職，股價仍升１﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５４﹒９４ －０﹒３２

上證綜合指數 ３１９７﹒８２ －０﹒３７ ３０７３﹒３２

上證Ａ股指數 ３３５２﹒２５ －０﹒３７

深證成份指數 １０９７２﹒９６ －０﹒３４ ４６９７﹒９７

深圳創業板指數 ２２００﹒６２ －０﹒３１

上證Ｂ股指數 ２６８﹒７６ ＋０﹒１３ ０﹒５３

深證Ｂ股指數 １１８１﹒２５ ＋０﹒６４ ０﹒８９

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