  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/07/2023 09:42

《Ａ股焦點》中芯時隔兩年換帥，新董事長有大基金背景，ＡＨ分化

　　《經濟通通訊社１８日專訊》時隔兩年，中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）再
出現高層換帥。公司
宣布，高永崗因工作調整，辭任該公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務，自周一
（１７日）生效，並由副董事長劉訓峰接替。高永崗於２０２１年９月接替辭任的周子學成代理
董事長，去年３月才「坐正」，即擔任董事長不足兩年。
　　中芯強調高永崗與董事會並無意見分歧，但沒有說明他辭任董事長後是否會留在公司。
　
＊劉訓峰由國家大基金推薦＊
　
　　接任董事長的劉訓峰由國家集成電路產業投資基金所推薦，早前獲委任為中芯國際第二類董
事、執行董事、董事會副董事長及提名委員會成員，自２０２３年５月１１日起生效。時隔兩個
多月，劉訓峰又被任命為中芯國際董事長。劉訓峰是第十四屆全國政協委員，曾任職上海石化、
上海華誼集團黨委書記及董事長、上海華誼控股集團董事長。
　
＊美擬放寬晶片限制抵銷人事變動，中芯Ａ股向好＊
　
　　美國可能放寬對華晶片限制，國務卿布林肯與英特爾、高通及輝達等美國晶片製造商高層會
面，討論對華政策。此外，美國半導體行業協會（ＳＩＡ）在官網發聲明呼籲拜登政府，不要進
一步限制對華晶片銷售，並敦促政府允許業界繼續進入中國市場，指出中國是全球最大的商品半
導體商業市場。
　　中芯高層Ａ股現升逾１％，報４９﹒２７元人民幣；Ｈ股則跌２﹒１％，１９﹒７２港元。
（ｊｔ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金