《經濟通通訊社１８日專訊》時隔兩年，中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）再

出現高層換帥。公司

宣布，高永崗因工作調整，辭任該公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務，自周一

（１７日）生效，並由副董事長劉訓峰接替。高永崗於２０２１年９月接替辭任的周子學成代理

董事長，去年３月才「坐正」，即擔任董事長不足兩年。

中芯強調高永崗與董事會並無意見分歧，但沒有說明他辭任董事長後是否會留在公司。



＊劉訓峰由國家大基金推薦＊



接任董事長的劉訓峰由國家集成電路產業投資基金所推薦，早前獲委任為中芯國際第二類董

事、執行董事、董事會副董事長及提名委員會成員，自２０２３年５月１１日起生效。時隔兩個

多月，劉訓峰又被任命為中芯國際董事長。劉訓峰是第十四屆全國政協委員，曾任職上海石化、

上海華誼集團黨委書記及董事長、上海華誼控股集團董事長。



＊美擬放寬晶片限制抵銷人事變動，中芯Ａ股向好＊



美國可能放寬對華晶片限制，國務卿布林肯與英特爾、高通及輝達等美國晶片製造商高層會

面，討論對華政策。此外，美國半導體行業協會（ＳＩＡ）在官網發聲明呼籲拜登政府，不要進

一步限制對華晶片銷售，並敦促政府允許業界繼續進入中國市場，指出中國是全球最大的商品半

導體商業市場。

中芯高層Ａ股現升逾１％，報４９﹒２７元人民幣；Ｈ股則跌２﹒１％，１９﹒７２港元。

（ｊｔ）

