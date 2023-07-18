《經濟通通訊社１８日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，近日接

到控股股東晨鳴控股函告，獲悉其全資附屬公司晨鳴控股（香港）與境外貸款人開展的股票融資

業務所涉的公司Ｂ股、Ｈ股權益可能存在風險。

為滿足自身資金需求，香港晨鳴控股分別與三家境外機構（貸款人）開展了股票融資業務。

香港晨鳴控股將其持有的公司２﹒１億股Ｂ股和１﹒５３億股Ｈ股託管至貸款人指定的託管券商

，貸款人向香港晨鳴控股提供了貸款資金。

近期，香港晨鳴控股歸還其中一家貸款人的全部貸款後，要求其返還股票，但該貸款人以貸

款存續期間曾有觸發違約的情形為由，拒絕配合歸還１﹒１億股Ｂ股、９５００萬股Ｈ股股票。

同時，香港晨鳴控股向尚未完全還款的另外兩家貸款人核實股票保管情況，貸款人尚未按要求提

供股票安全託管的證明文件。

在貸款人拒絕返還股份且溝通無果後，晨鳴控股認為香港晨鳴控股的合法權益存在受到不當

侵害的風險，立即通過中國內地公安部門和香港律師尋求幫助，蒐集有效證據。截至目前，晨鳴

控股生產經營正常，並正積極通過法律途徑維護自身合法權益。

晨鳴紙業Ａ股現跌０﹒４％，報４﹒８３元人民幣；Ｈ股跌近２％，報２﹒５２港元。



＊晨鳴控股持股比例或因而降低，惟無礙第一大股東地位＊



晨鳴控股直接持有公司Ａ股４﹒５７億股，佔公司總股本的１５﹒３５％；通過香港晨鳴控

股間接持有公司Ｂ股２﹒１億股、Ｈ股１﹒５３億股，佔公司總股本的１２﹒２２％；合計持有

公司股份數量為８﹒２億股，佔公司總股本的２７﹒５７％。

本次涉及股票為香港晨鳴控股持有的２﹒１億股Ｂ股和１﹒５３億股Ｈ股，分別佔公司總股

本的７﹒０７％和５﹒１５％。本次涉及的股票存在無法返還的風險，可能將導致晨鳴控股對公

司的持股比例降低，但對晨鳴控股的第一大股東地位無影響，對公司的控制權無影響。（ｊｔ）

