《經濟通通訊社１８日專訊》中國６月份稀土及其製品出口１０３３８噸，同比增４﹒１％
；年累計稀土及其製品出口５８２５２噸，同比降０﹒１％。
Ａ場稀土永磁板塊午後走強，金力永磁（深：３００７４８）漲３％，大洋電機
（深：００２２４９）揚１﹒６％，廣晟有色（滬：６００２５９）升１﹒２％，中國鋁業
（滬：６０１６００）升１﹒１％，盛和資源（滬：６００３９２）升０﹒６％，北方稀土
（滬：６００１１１）升０﹒６％，格林美（深：００２３４０）升０﹒３％，中國稀土
（深：０００８３１）升０﹒２％。（ｊｔ）
18/07/2023 14:51
《Ａ股焦點》中國６月稀土及製品出口同比增４％，稀土永磁股走強
《經濟通通訊社１８日專訊》中國６月份稀土及其製品出口１０３３８噸，同比增４﹒１％
；年累計稀土及其製品出口５８２５２噸，同比降０﹒１％。
Ａ場稀土永磁板塊午後走強，金力永磁（深：３００７４８）漲３％，大洋電機
（深：００２２４９）揚１﹒６％，廣晟有色（滬：６００２５９）升１﹒２％，中國鋁業
（滬：６０１６００）升１﹒１％，盛和資源（滬：６００３９２）升０﹒６％，北方稀土
（滬：６００１１１）升０﹒６％，格林美（深：００２３４０）升０﹒３％，中國稀土
（深：０００８３１）升０﹒２％。（ｊｔ）
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