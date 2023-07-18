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AH股新聞

18/07/2023 14:51

《Ａ股焦點》中國６月稀土及製品出口同比增４％，稀土永磁股走強

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國６月份稀土及其製品出口１０３３８噸，同比增４﹒１％
；年累計稀土及其製品出口５８２５２噸，同比降０﹒１％。
　　Ａ場稀土永磁板塊午後走強，金力永磁（深：３００７４８）漲３％，大洋電機
（深：００２２４９）揚１﹒６％，廣晟有色（滬：６００２５９）升１﹒２％，中國鋁業
（滬：６０１６００）升１﹒１％，盛和資源（滬：６００３９２）升０﹒６％，北方稀土
（滬：６００１１１）升０﹒６％，格林美（深：００２３４０）升０﹒３％，中國稀土
（深：０００８３１）升０﹒２％。（ｊｔ）

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