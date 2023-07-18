《經濟通通訊社１８日專訊》具中資背景的跨境電商平台Ｓｈｅｉｎ近年在全球大行其道，

拼多多旗下對標Ｓｈｅｉｎ的電商平台Ｔｅｍｕ上周五（１４日）向美國波士頓聯邦法院發起訴

訟，起訴Ｓｈｅｉｎ違反美國反壟斷法，指控對方強迫服裝廠商與之簽訂獨家協議，阻止第三方

與Ｔｅｍｕ合作，Ｔｅｍｕ又指Ｓｅｈｉｎ破壞了美國超快時尚市場的擴張。

Ｓｈｅｉｎ發言人表示，Ｔｅｍｕ的訴訟沒有根據，公司將積極應訴。（ｅｙ）

