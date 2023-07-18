《經濟通通訊社１８日專訊》商務部、國家發改委等１３部門印發通知，要求各地釋放家居

消費潛力，鞏固消費恢復發展勢頭，增強消費對經濟發展的基礎性作用。其中提到，支持居民更

換或新購綠色智能家居產品、開展舊房裝修；鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下，加強

對家居消費的信貸支持；鼓勵企業開展舊房翻新設計大賽；鼓勵有條件的地區有序發展二手家居

流通產業等。

通知並提到，鼓勵有條件的地區出台針對性政策措施，引導企業提高家居消費供給質量和水

平，提供更多高品質、個性化、定製化家居產品，加大優惠力度，支持居民更換或新購綠色智能

家居產品、開展舊房裝修。支持家居企業開展綠色製造，鼓勵有條件的地區對綠色製造示範企業

出台針對性政策措施，促進企業加大綠色家居產品研發力度。鼓勵有條件的地區對居民購買綠色

家電、綠色家具、綠色建材等綠色家居產品給予支持。大力發展綠色家裝、裝配式裝修。深入開

展綠色建材下鄉活動，有條件的地區應對綠色建材消費予以適當補貼或貸款貼息。鼓勵有條件的

地區開展家電家具家裝下鄉，因地制宜支持農村居民購買綠色智能家居產品、開展家庭裝修。



＊鼓勵金融機構加強家居消費貸款＊



此外，通知提到，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下，加強對家居消費的信貸支持

，合理確定貸款利率和還款期限，優化審批流程，完善金融服務，推廣線上即時辦理。鼓勵金融

機構加強與家居生產企業、家居賣場、家裝企業等合作，為經營商戶和供應鏈上下游企業提供融

資支持。支持符合條件的家居賣場等商業網點項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金

（ＲＥＩＴｓ）。



＊探索實施家居行業「黑名單」制度＊



通知又提到，支持家居企業加快數字化、智能化轉型升級和線上線下融合發展，培育一批產

業鏈供應鏈高效協同的家居行業領跑企業。鼓勵企業打造線上家居服務平台，促進「互聯網＋家

裝」「互聯網＋二手家居」、家電家具租賃等新業態新模式健康有序發展。健全家裝標準規範。

依法打擊家居消費領域假冒偽劣、偷工減料、價格欺詐等行為。健全家居行業信用評價體系，推

廣誠信經營典型案例，鼓勵行業協會等探索實施家居行業「黑名單」制度等。





