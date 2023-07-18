《經濟通通訊社１８日專訊》暑假又到，各地旅遊都變得相當火熱，但內地一名新聞從業員

近日在朋友圈爆料指，自己在網上團購預訂一家雲南旅行社時，向平台客服問了一句「有記者證

是不是有優惠，免門票？」未料對方建議「不要跟團」，稱這種旅行團肯定經不起推敲，還說怕

自己丟了工作。

《上游新聞》記者隨即嘗試亮明職業分別向昆明康輝旅遊及昆明中國國際旅行社預訂「麗江

＋大理＋香格里拉」旅行團及西雙版納旅行團。昆明康輝旅遊的客服直言，「我們沒辦法接待記

者，也沒有旅行社願意接待記者」，還強調「有些景點的導遊本身不願接待記者，這屬於行規」

，建議報名跟團不要提自己是記者。昆明中國國際旅行社的客服經理亦稱，公司基本上不收記者

、律師等敏感行業的遊客，擔心購物行程和旅遊合同被「挑刺」。

報道指，向雲南省文化和旅遊廳宣傳推廣處反映情況時，工作人員稱，沒有聽說類似限制記

者參團的現象，又建議不要報低價團。



＊雲南文旅廳稱正核查事件，否認擺爛＊



《澎湃新聞》指，近期雲南旅遊負面事件頻現，有網民認為，當地旅遊市場秩序整治有鬆弛

和擺爛之嫌。報道引述雲南省文旅廳一相關負責人表示，目前正核實調查旅行社禁記者、律師報

團一事，並強調一直持續進行旅遊市場管理和整治工作。

早在２０１７年，官媒央廣網就曾曝光部分雲南旅行社明確規定不接受律師、記者或導遊等

職業人員報團，隨後相關平台作出整改。有內媒批評，旅行社這種「防記者」的行為是掩耳盜鈴

，網絡社會人手一部智能手機，可發信息的平台比比皆是，如果有違法違規行為怎可能瞞得住。

（ｓｌ）

