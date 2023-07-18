《經濟通通訊社１８日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，全資子
公司上海三維生物技術開發的重組人５型腺病毒注射液，商品名為安柯瑞，用於治療惡性腹腔積
液的新適應症項目，已經收到國家藥品監督管理局核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》。
該集團指，截至目前為止，該項目已累計投入研發費用約１０００萬元人民幣。目前尚未有
除安柯瑞之外的其他腺病毒類溶瘤病毒產品上市。（ｗｈ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
18/07/2023 07:53
《國企紅籌》上海醫藥（０２６０７）醫惡性腹腔積液產品獲准臨試
《經濟通通訊社１８日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，全資子
公司上海三維生物技術開發的重組人５型腺病毒注射液，商品名為安柯瑞，用於治療惡性腹腔積
液的新適應症項目，已經收到國家藥品監督管理局核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》。
該集團指，截至目前為止，該項目已累計投入研發費用約１０００萬元人民幣。目前尚未有
除安柯瑞之外的其他腺病毒類溶瘤病毒產品上市。（ｗｈ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰