《經濟通通訊社１８日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，全資子

公司上海三維生物技術開發的重組人５型腺病毒注射液，商品名為安柯瑞，用於治療惡性腹腔積

液的新適應症項目，已經收到國家藥品監督管理局核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》。

該集團指，截至目前為止，該項目已累計投入研發費用約１０００萬元人民幣。目前尚未有

除安柯瑞之外的其他腺病毒類溶瘤病毒產品上市。（ｗｈ）

