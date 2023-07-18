《經濟通通訊社１８日專訊》中航科工（０２３５７）公布，非全資附屬公司中航電子

（滬：６００３７２）於昨日發布今年半年度業績預告，預計淨利潤１０﹒３億元人民幣，比去

年同期法定披露數據增長約９８﹒０８％，比去年同期重述後的財務數據增長約２４﹒６７％，

主因中航電子換股吸收合併中航工業機電系統引起的資產和收入規模的增長。

該集團指，中航電子今年上半年業績的增長預計對該集團截至６月３０日止中期業績不會產

生重大影響。（ｗｈ）

