《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》工信部公開徵求對《關於加強端網協同助

力５Ｇ消息規模發展的通知》（徵求意見稿）的意見。其中指出，手機生產企業按照５Ｇ消息相

關行業標準及進網檢測規範，完成計劃上市的５Ｇ手機系統設計和功能升級。自通知發布之日起

六個月為過渡期，在過渡期結束之後，手機生產企業新申請進網許可的５Ｇ手機需支持５Ｇ消息

，並隨附提供相關進網檢測報告。對於在過渡期結束之前已申請進網的５Ｇ手機型號產品，鼓勵

有條件的手機生產企業通過產品系統升級等方式實現５Ｇ消息功能支持。

