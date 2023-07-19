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AH股新聞

19/07/2023 15:41

《駐京專電》工信部：新申請進網許可的５Ｇ手機需支持５Ｇ消息

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》工信部公開徵求對《關於加強端網協同助
力５Ｇ消息規模發展的通知》（徵求意見稿）的意見。其中指出，手機生產企業按照５Ｇ消息相
關行業標準及進網檢測規範，完成計劃上市的５Ｇ手機系統設計和功能升級。自通知發布之日起
六個月為過渡期，在過渡期結束之後，手機生產企業新申請進網許可的５Ｇ手機需支持５Ｇ消息
，並隨附提供相關進網檢測報告。對於在過渡期結束之前已申請進網的５Ｇ手機型號產品，鼓勵
有條件的手機生產企業通過產品系統升級等方式實現５Ｇ消息功能支持。

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