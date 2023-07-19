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AH股新聞

19/07/2023 10:54

《駐京專電》工信部：上半年電信收入增６％，５Ｇ用戶逾６﹒７億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》工信部新聞發言人、總工程師趙志國表示
，前６個月，電信業務收入增長６﹒２％，業務總量同比增長１７﹒１％，累計建成開通５Ｇ基
站２９３﹒７萬個，５Ｇ移動電話用戶達６﹒７６億戶，移動物聯網終端用戶超過２１﹒２億。
賦能實體經濟轉型升級。５Ｇ應用已經融入６０個國民經濟大類，加速向工業、醫療、教育、交
通等重點領域拓展深化，應用案例數累計超５萬個。

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