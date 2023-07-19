《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市就業工作領導小組今日發布《關於

優化調整穩就業政策全力促發展惠民生的若干措施的通知》，其中提出，要支持國有企業擴大招

聘規模，在滬市屬和區屬國有企業要安排不低於５０％的就業崗位，面向高校畢業生定向招聘；

支持事業單位積極吸納高校畢業生；確保到年底離校未就業畢業生幫扶就業率不低於９０％等。

《通知》從擴大就業容量、促進高校畢業生等青年就業創業、強化幫扶兜牢民生底線、推動

就業服務質量提升和加強組織實施等５方面，提出了１８條具體措施，多措並舉全力確保就業形

勢總體穩定。

《通知》指出，要加大對吸納就業能力強的行業企業擴崗政策支持，為重點企業配備就業服

務專員，實行定制化服務。一攬子兌現社會保險補貼、吸納就業補貼、職業培訓補貼等政策。支

持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務，加大首貸、信用貸、中長期貸款投放。要發揮創業帶

動就業倍增效應，加強社區創業幫扶指導，開展創業培訓。要加大技能培訓支持力度，研究發布

新技能培訓項目和重點支持培訓項目目錄，優化企業新型學徒制培訓經費補貼政策，鼓勵勞動者

參加職業技能培訓評價。

《通知》並鼓勵用人單位吸納就業，延續實施一次性吸納就業補貼和擴崗補助政策。小微企

業和社會組織新招用高校畢業生可享受社會保險補貼。要鼓勵引導基層就業，原則上２０２３年

所有新招聘社區工作者崗位全部面向應屆生開放。

