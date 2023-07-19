《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加快推進人與自然和諧共生的現代化

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全國生態環境保護大會１７日至１８日在北京召開。國家主席習近平出席會議併發表講話稱，要

把建設美麗中國擺在的突出位置，推動城鄉人居環境明顯改善、美麗中國建設取得顯著成效，加

快推進人與自然和諧共生的現代化。



資本市場釋出開放強信號，吸引外資趨勢性回流

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近期資本市場持續釋出開放強信號，外資機構也作出積極回應。各方認為，中國經濟增長勢頭在

下半年將得到鞏固，一系列有針對性舉措將提振市場信心，中國資產在經歷近期回調後的估值更

具吸引力，外資回流Ａ股趨勢料延續。



發改委：不斷充實完善政策工具箱

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發改委在７月新聞發布會上表示，針對二季度以來經濟運行出現的新變化，將抓緊研究儲備政策

，不斷充實完善政策工具箱，及早出台有關政策舉措。





《上海證券報》



加快推進人與自然和諧共生的現代化

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全國生態環境保護大會１７日至１８日在北京召開。國家主席習近平出席會議並發表講話稱，要

把建設美麗中國擺在的突出位置，推動城鄉人居環境明顯改善、美麗中國建設取得顯著成效，加

快推進人與自然和諧共生的現代化。



恢復和擴大消費將出台一批新政策舉措

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發改委在７月新聞發布會上表示，將抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策、健全工資合理增長機

制、加快完善全國統一大市場配套政策體系??存量政策與增量政策協同發力，推動經濟實現質

的有效提升和量的合理增長。



滬深交易所明確ＧＤＲ境內新增基礎股票上市條件

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滬深交易所昨日發布《與境外證券交易所互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法（２０２３年修訂

）》，以進一步優化ＧＤＲ具體制度和運行機制。《暫行辦法》自發布之日起施行。





《證券時報》



產業鏈企業爭相「上新」，中國顯示行業趕超一線高端

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第２０屆深圳國際ＬＥＤ展暨ＵＤＥ國際顯博會１７日－１９日在深圳舉行，展出面積超６萬平

方米，參展企業超２０００家，一項項新型顯示技術和產品令人目不暇接。



繼續引導金融機構加大製造業中長期貸款投放

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發改委政研室主任金賢東昨日在發改委７月新聞發布會上表示，發改委將加力推動擴大製造業中

長期貸款投放工作常態化、機制化，進一步積極謀劃實招、硬招、高招，扎實推動金融支持製造

業發展提質增效。



交易所修訂ＧＤＲ上市交易暫行辦法

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為進一步規範境內上市公司境外發行可轉換為境內基礎股票的全球存托憑證（簡稱ＧＤＲ）行為

，滬深交易所對與境外證券交易所互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法進行了修訂，並自發布之

日起施行。（ｌｃ）

