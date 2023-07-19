《神州經脈》滬深股市今日（１９日）小幅收升成交弱，北上資金持續大幅流出。Ａ場早段

跌勢持續，滬綜指盤中低見３１８１﹒５６點，為７月以來新低，惟午後地產股尾盤逐步拉漲，

帶動滬綜指收復失地，收升０﹒０３％，報３１９８﹒８４點，距離三千二僅一步之遙，深成指

跌０﹒３７％，創業板指更跌１﹒０６％。

外資今日由陸股通淨流出４９﹒３２億元（人民幣．下同），兩日淨流出合共１３７億元。

值得留意的是，經濟數據不佳持續打擊市場情緒，兩市成交只有７０２４億元，是今年１月１９

日以來最低成交水平，當時農曆新年假期將至所以成交大幅回落。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開近３００點後震盪下破７﹒２１關口，收報

７﹒２１９７，較上個交易日４時３０分收盤價大跌４８０點子，三連跌，創７月１０日以來逾

一周新低，全日在７﹒１９０８至７﹒２２１１之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１４８６，較上個交易日跌３３點子，三

連跌，創７月１３日以來近一周新低，上個交易日報７﹒１４５３。中間價與市場價偏離逾

７００點，創年內最大水平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 財政部今日公布上半年財政收支情況。上半年，全國一般公共預算收入１１９２０３億元

，同比增長１３﹒３％，增幅較前５月縮減１﹒６個百分點；支出１３３８９３億元，同比增長

３﹒９％，增幅較前５月縮減１﹒９個百分點。國內增值稅３７５０３億元，同比增長９６％，

主要是去年同期留抵退稅較多，基數較低。印花稅２１１５億元，同比下降１４﹒６％，其中證

券交易印花稅１１０８億元，同比下降３０﹒７％。全國政府性基金預算收入２３５０６億元，

同比下降１６％，其中國有土地使用權出讓收入１８６８７億元，同比下降２０﹒９％。支出方

面，上半年全國一般公共預算支出１３３８９３億元，同比增長３﹒９％。



２﹒ 工信部表示，將把穩增長放在更加突出位置，加快落實促進汽車和家居消費等政策，加緊

制定實施汽車、電子、鋼鐵等十個重點行業穩增長的工作方案等，並將於近期發布實施輕工業穩

增長工作方案，著力穩住家居用品、塑料製品、皮革、食品等重點行業。工信部又稱，下一步，

將積極推進５Ｇ網絡建設，進一步向鄉鎮和農村地區延伸；大力推動６Ｇ技術研究，加快６Ｇ創

新發展等；並指將進一步擴大製造業、信息通信業高水平開放，以及努力維護產業鏈供應鏈安全

穩定暢通等。



３﹒ 商務部副部長郭婷婷表示，上半年新設外商投資企業２﹒４萬家，增長３５﹒７％；實際

使用外資（ＦＤＩ）７０３６﹒５億元人民幣，下降２﹒７％。發達國家對中國投資保持增長，

法國、英國、日本、德國投資分別增長１７３﹒３％、１３５﹒３％、５３％、１４﹒２％。上

半年對外非金融類直接投資４３１６﹒１億元人民幣，增長２２﹒７％。商務部外國投資管理司

司長朱冰表示，今年以來，世界經濟恢復放緩，全球跨國投資低迷，疊加２０２２年同期高基數

的因素，今年上半年中國實際使用外資金額同比出現了小幅下降，但整體規模保持穩定。短期數

據的波動並不影響外商投資持續看好中國的發展前景，近期注意到跨國公司的高管出現了持續「

訪華潮」。



４﹒ 廣東省２０２３年上半年實現地區生產總值６２９０９﹒８億元，同比增長５％，低於全

國上半年ＧＤＰ同比增長５﹒５％。廣東省統計局表示，全省經濟回升基礎仍需加固。上半年，

廣東規模以上工業增加值１﹒９３萬億元，同比增長２﹒５％。固定資產投資同比增長４﹒４％

，其中第一產業投資增８﹒３％，第二產業投資增２３﹒２％，第三產業投資降２﹒７％。房地

產開發投資０﹒７萬億元，同比下降７﹒４％。社會消費品零售總額２﹒３３萬億元，同比增長

７﹒４％。



５﹒ 中央外辦主任王毅今日在北京會見美國前國務卿基辛格。王毅讚揚基辛格為中美關係破冰

發展作出歷史性貢獻，並認為美國對華政策需要基辛格式的外交智慧、需要尼克遜式的政治勇氣

。他強調，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中

國更是做不到的。基辛格表示，支持近期中美雙方致力於改善關係的努力，兩國無論如何困難都

應平等相待，保持接觸。國務委員兼國防部長李尚福昨日會見了基辛格。另外，外交部發言人毛

寧宣布，王毅將出席７月２４日至２５日在南非約翰內斯堡舉行的第十三次金磚國家安全事務高

級代表會議，並於會議前後訪問尼日利亞、肯尼亞、南非、土耳其。



６﹒ 據報美國晶片企業的領導人正試圖游說美國政府減少貿易限制、推動全球合作。美國半導

體行業協會亦呼籲拜登政府，不要進一步限制對華晶片銷售，並敦促政府允許業界繼續進入中國

市場。中國半導體行業協會最新發布關於維護半導體產業全球化發展的聲明，指將始終堅持開放

合作，與世界各國、各地區一切願意合作的產業界同仁共同維護半導體產業的全球化，推動政府

及當局支持半導體產業的國際合作。



７。中國監管當局近日對險企進行窗口指導，內容是要求在７月３１日２４點前下架定價利率大

於３％的保險產品，包括重疾險等，以及保底２％以上的萬能險產品。根據早前報道，監管部門

已於今年４月作出窗口指導，要求保險公司控制利差損，新開發的產品定價利率從３﹒５％降到

３％。最新報道指，部分險企已設置了提前下架有關產品的內部時間表，並陸續推出新產品替代

此前的高利率保險產品，今次窗口指導是為保險產品降息政策訂下死線，下架存量產品。



８﹒ 地房地產行業債務問題持續發酵，官媒《經濟日報》發文指，當局應加大力度推進保交樓

工作，並為房企創造更好的輿論環境，認為企業只是暫時遇到債務展期，不代表不能恢復，可能

僅僅有一筆債務暫時還不上，不宜簡單貼上「爆雷」標籤，應給企業時間自救。具國資背景的內

地發展商綠地控股（滬：６００６０６）債務再出問題。據Ｄｅｂｔｗｉｒｅ報道，綠地控股一

筆４﹒３２億美元的離岸債，因未能按時支付２２５０萬美元的５％分期還款，至今已經違約七

日。（ｓｌ）

