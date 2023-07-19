《鍾之日記》７月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



滬深股市今日小幅收升成交弱，北上資金持續大幅流出。Ａ場早段跌勢持續，滬綜指盤中低

見３１８１﹒５６點，為７月以來新低，惟午後地產股尾盤逐步拉漲，帶動滬綜指收復失地，收

升０﹒０３％，報３１９８﹒８４點，距離三千二僅一步之遙，深成指跌０﹒３７％，創業板指

更跌１﹒０６％。

外資今日由陸股通淨流出４９﹒３２億元（人民幣．下同），兩日淨流出合共１３７億元。

值得留意的是，經濟數據不佳持續打擊市場情緒，兩市成交只有７０２４億元，是今年１月１９

日以來最低成交水平，當時農曆新年假期將至所以成交大幅回落。

人民銀行進行２５０億元７天期逆回購，今日淨投放２３０億元。中信証券最新研報認為，

當下寬貨幣周期尚未結束，結合人行今年來政策操作與表述來看，降準可能仍有空間，重點關注

８－９月時間段。



＊中概股急跌，港股先挫後剎車＊



昨天美股三大指數繼續上升，集體創近期新高，不過中概股則急跌，納斯達克金龍中國指數

下跌３﹒３％，創近一個月最大跌幅。恒指表現同樣不濟，今早以１８９００低開低走，早段最

低跌至１８７０７，跌幅達到３２５點，其後逐步收復失地，午後一度重上１９０００，最終收

報１８９５２，跌６３點或０﹒３３％，主板成交１１１７﹒１６億元。

美國聯儲局將於下周三晚（２６日）公布議息結果，利率期貨反映投資者預期將會加息２５

基點，將聯邦基金利率目標範圍上調到５﹒２５至５﹒５厘，市場焦點將轉向９月份的議息會議

。



＊高利率產品要下架，內險股齊縮水＊



銀行存款降息潮正在改變保險行業的生態，官媒引述相關消息指，監管部門近日已窗口指導

各保險公司在７月底前下架定價利率高於３％的人身險產品。根據要求，自８月起新產品定價利

率將普遍下調，其中，普通型、分紅型人身險產品的預定利率上限分別為３％、２﹒５％，萬能

險最高保證利率不能高於２％。

有保險公司內部人士透露，公司的市場部前兩天已收到了內部通知，利率３％以上的產品都

要下架，但目前還沒接到正式文件。

此前有外媒報道，內地民眾近月大舉來港買保險，因本港儲蓄保險產品的最低收益率高於國

內，且提供保障更佳，隨附的儲蓄及投資商品多以美元計價。

內險股表現頹勢，國壽（０２６２８）領跌２﹒８％，中再保（０１５０８）跌１﹒９％，

新華保險（０１３３６）跌１﹒８％，友邦（０１２９９）跌１﹒４％，中國平安

（０２３１８）跌近１％，財險（０２３２８）跌０﹒７％，太保（０２６０１）跌０﹒５％。



＊油價上漲，三桶油走高＊



紐約黃金期金大幅上漲近１﹒３％，報每盎司１９８０﹒８美元，登上６周高位。Ａ場黃金

概念拉漲，但港股方面升幅不顯著，招金礦業（０１８１８）升１﹒４％，價值黃金

（０３０８１）升０﹒９％，靈寶黃金（０３３３０）揚０﹒７％。

原油價格同漲，因為有跡象表明俄羅斯正在減少供應。紐約期油上漲１﹒６０美元，報每桶

７５﹒７５美元。布蘭特期油上漲１﹒１３美元，報每桶７９﹒６３美元。三桶油齊走高，中石

油（００８５７）升１﹒６％，中海油（００８８３）升１﹒２％，中石化（００３８６）升

０﹒９％。



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