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AH股新聞

19/07/2023 17:00

《鍾之日記》Ａ場成交冰封，降息蠢蠢欲動

　　《鍾之日記》７月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　滬深股市今日小幅收升成交弱，北上資金持續大幅流出。Ａ場早段跌勢持續，滬綜指盤中低
見３１８１﹒５６點，為７月以來新低，惟午後地產股尾盤逐步拉漲，帶動滬綜指收復失地，收
升０﹒０３％，報３１９８﹒８４點，距離三千二僅一步之遙，深成指跌０﹒３７％，創業板指
更跌１﹒０６％。
　　外資今日由陸股通淨流出４９﹒３２億元（人民幣．下同），兩日淨流出合共１３７億元。
值得留意的是，經濟數據不佳持續打擊市場情緒，兩市成交只有７０２４億元，是今年１月１９
日以來最低成交水平，當時農曆新年假期將至所以成交大幅回落。
　　人民銀行進行２５０億元７天期逆回購，今日淨投放２３０億元。中信証券最新研報認為，
當下寬貨幣周期尚未結束，結合人行今年來政策操作與表述來看，降準可能仍有空間，重點關注
８－９月時間段。
　
＊中概股急跌，港股先挫後剎車＊
　
　　昨天美股三大指數繼續上升，集體創近期新高，不過中概股則急跌，納斯達克金龍中國指數
下跌３﹒３％，創近一個月最大跌幅。恒指表現同樣不濟，今早以１８９００低開低走，早段最
低跌至１８７０７，跌幅達到３２５點，其後逐步收復失地，午後一度重上１９０００，最終收
報１８９５２，跌６３點或０﹒３３％，主板成交１１１７﹒１６億元。
　　美國聯儲局將於下周三晚（２６日）公布議息結果，利率期貨反映投資者預期將會加息２５
基點，將聯邦基金利率目標範圍上調到５﹒２５至５﹒５厘，市場焦點將轉向９月份的議息會議

　
＊高利率產品要下架，內險股齊縮水＊
　
　　銀行存款降息潮正在改變保險行業的生態，官媒引述相關消息指，監管部門近日已窗口指導
各保險公司在７月底前下架定價利率高於３％的人身險產品。根據要求，自８月起新產品定價利
率將普遍下調，其中，普通型、分紅型人身險產品的預定利率上限分別為３％、２﹒５％，萬能
險最高保證利率不能高於２％。
　　有保險公司內部人士透露，公司的市場部前兩天已收到了內部通知，利率３％以上的產品都
要下架，但目前還沒接到正式文件。
　　此前有外媒報道，內地民眾近月大舉來港買保險，因本港儲蓄保險產品的最低收益率高於國
內，且提供保障更佳，隨附的儲蓄及投資商品多以美元計價。
　　內險股表現頹勢，國壽（０２６２８）領跌２﹒８％，中再保（０１５０８）跌１﹒９％，
新華保險（０１３３６）跌１﹒８％，友邦（０１２９９）跌１﹒４％，中國平安
（０２３１８）跌近１％，財險（０２３２８）跌０﹒７％，太保（０２６０１）跌０﹒５％。
　
＊油價上漲，三桶油走高＊
　
　　紐約黃金期金大幅上漲近１﹒３％，報每盎司１９８０﹒８美元，登上６周高位。Ａ場黃金
概念拉漲，但港股方面升幅不顯著，招金礦業（０１８１８）升１﹒４％，價值黃金
（０３０８１）升０﹒９％，靈寶黃金（０３３３０）揚０﹒７％。
　　原油價格同漲，因為有跡象表明俄羅斯正在減少供應。紐約期油上漲１﹒６０美元，報每桶
７５﹒７５美元。布蘭特期油上漲１﹒１３美元，報每桶７９﹒６３美元。三桶油齊走高，中石
油（００８５７）升１﹒６％，中海油（００８８３）升１﹒２％，中石化（００３８６）升
０﹒９％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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