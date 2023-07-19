《經濟通通訊社１９日專訊》存量房貸利率未來或見鬆動，官媒再發報道關注，Ａ場地產股

今早見升，招商蛇口（深：００１９７９）升３﹒５％，首開股份（滬：６００３７６）升

３﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）走高１﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）升

１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）揚１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）升

０﹒７％。

內媒引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則認為，在「資產越來越荒」的

經營環境下，房貸還是優質資產，必然會有銀行打響存量房貸爭奪戰，以低利率吸引其他行客戶

來辦理轉按，以置換舊的貸款。不過亦有分析人士指，由於目前不同省份、城市的個人住房貸款

政策和利率存在較大差異，存量房貸利率全面下調的可能性較低，具體要等待監管或商業銀行細

則出台。

另外，內媒發表文章指，當局應加大力度推進保交樓工作，並特別提到要為房企創造更好的

輿論環境，企業暫時遇到了債務展期，並不代表不能恢復，可能僅僅有一筆債務暫時還不上，不

宜簡單貼上「爆雷」標籤，應該給企業一些時間自救。（ｅｙ）

