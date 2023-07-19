《經濟通通訊社１９日專訊》紐約黃金期金大幅上漲近１﹒３％，報每盎司１９８０﹒８美
元，登上六周高位。Ａ場黃金概念拉漲，四川黃金（深：００１３３７）漲停，中潤資源
（深：０００５０６）升７﹒７％，中金嶺南（深：００００６０）走高４﹒６％，老鳳祥
（滬：６００６１２）升４﹒４％，金貴銀業（深：００２７１６）升４﹒１％，西部黃金
（滬：６０１０６９）升３﹒３％，周大生（深：００２８６７）走高２％。（ｅｙ）
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19/07/2023 14:01
《Ａ股焦點》國際金價六周高位，四川黃金漲停，老鳳祥升４％
《經濟通通訊社１９日專訊》紐約黃金期金大幅上漲近１﹒３％，報每盎司１９８０﹒８美
元，登上六周高位。Ａ場黃金概念拉漲，四川黃金（深：００１３３７）漲停，中潤資源
（深：０００５０６）升７﹒７％，中金嶺南（深：００００６０）走高４﹒６％，老鳳祥
（滬：６００６１２）升４﹒４％，金貴銀業（深：００２７１６）升４﹒１％，西部黃金
（滬：６０１０６９）升３﹒３％，周大生（深：００２８６７）走高２％。（ｅｙ）
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