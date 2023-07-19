《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》中紀委昨日通報，中國太平保險集團黨委

委員、副總經理肖星涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

《財新網》引述知情人士指，肖星失聯或與近日上海政壇和文宣系統的震盪有關，被上海人

大常委會主任董雲虎和上海報業集團副總經理程峰案牽出，或涉及江西的一處投資項目。報道指

，肖星與程峰均為１９７１年１２月出生，兩人關係密切。程峰作為上海報業集團副總，不僅主

管基建，也分管對外投資，程峰負責的基金投資或與肖星有利益關係。

另有一種說法是，肖星在太平升任集團領導班子是在原來的太保董事長王濱任內，因此有人

推測他的問題可能也與王濱有關。２０２２年１月８日，王濱涉嫌嚴重違紀違法被查。諸多線索

表明，王濱的問題主要出在他擔任太平集團「把手」期間，聚焦於太平集團在香港的投資平台太

平金控出現異常的投資黑洞上。

肖星，江西上饒人。１９７１年１２月出生，持有上海大學自動控制學士學位、社會學碩士

及博士學位；現任太平保險集團、太平香港和太平控股的執行董事、副總經理，兼任太平養老總

經理。

