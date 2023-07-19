《經濟通通訊社１９日專訊》湖北省荊門市沙洋縣公安局昨日通報，荊門警方成功偵破一宗

虛擬貨幣案件，涉案金額達四千億元（人民幣．下同），涉案人員逾五萬人。

２０２１年７月２８日，湖北荊門市沙洋縣紀山派出所接到報警稱，有人在「ＸＸＸ棋牌遊

戲」輸錢逾十萬元。經查，該款遊戲實則是網絡賭博軟件，其服務器架設在境外，犯罪集團骨幹

則在境外指揮，在境內招攬了數百名代理，參賭涉案人員數以萬計；賭資操作方式是以線上遊戲

豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱、虛擬貨幣洗白。

荊門市公安局迅速與沙洋縣公安局組成專案組，２０２１年１２月至２０２２年４月，先後

在福建、四川、廣西、河南等地展開拘捕行動，陸續搗破１４個相關犯罪集團，拘捕逾１３０名

疑犯，扣押逾３００部涉案電腦和手機、２００張涉案手機卡與銀行卡、１８台點鈔機和ＰＯＳ

機。

據了解，專案組發現參賭人員的交易全部用一種虛擬貨幣結算後，與涉事虛擬貨幣發行機構

對接，將相關涉案虛擬貨幣帳戶凍結，避免帳戶中價值１﹒６億美元的涉案虛擬貨幣流入疑犯手

中。２０２２年１０月，沙洋縣人民法院作出判決，依法沒收分凍結的虛擬貨幣。同年１２月，

３名隱匿在境外的主要疑犯被捕，隨後被遣返回國。今年６月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢

察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。

