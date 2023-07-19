《經濟通通訊社１９日專訊》針對有關公司已簽訂在印度投資設廠協議等傳聞，工業富聯
（滬：６０１１３８）在上海證券交易所發布澄清公告稱，公司並未簽訂在印度投資設廠的相關
協議，也未承諾任何投資之金額。
印度《經濟時報》早前引述消息報道，富士康正與台積電、日本的ＴＭＨ磋商，就技術和合
資展開合作，以在印度生產半導體。富士康已與兩家公司商談一段時間，可能很快敲定合作細節
，將製造先進和傳統節點晶片。（ｊｔ）
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19/07/2023 08:43
《Ａ股動向》工業富聯發澄清公告：已簽印度投資設廠協議報道失實
《經濟通通訊社１９日專訊》針對有關公司已簽訂在印度投資設廠協議等傳聞，工業富聯
（滬：６０１１３８）在上海證券交易所發布澄清公告稱，公司並未簽訂在印度投資設廠的相關
協議，也未承諾任何投資之金額。
印度《經濟時報》早前引述消息報道，富士康正與台積電、日本的ＴＭＨ磋商，就技術和合
資展開合作，以在印度生產半導體。富士康已與兩家公司商談一段時間，可能很快敲定合作細節
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