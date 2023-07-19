《經濟通通訊社１９日專訊》在光伏行業２０２３年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討

會上，國家發改委能源研究所可再生能源發展中心有關負責人表示，預期２０２３年全球能源領

域投資將達到２﹒８萬億元人民幣，低排放電力投資佔電源投資比重超過９０％，太陽能發電投

資預期超過３８００億美元，首次超過石油上游投資。

負責人表示，由於化石燃料價格上漲和進口不穩定，全球多個政府加快能源結構轉型。未來

在光伏發電成本持續下降和全球綠色復蘇等有利因素推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長。

（ｊｔ）

