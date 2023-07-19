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AH股新聞

19/07/2023 11:19

《神州能源》發改委：太陽能發電投資預期首次超過石油上游投資

　　《經濟通通訊社１９日專訊》在光伏行業２０２３年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討
會上，國家發改委能源研究所可再生能源發展中心有關負責人表示，預期２０２３年全球能源領
域投資將達到２﹒８萬億元人民幣，低排放電力投資佔電源投資比重超過９０％，太陽能發電投
資預期超過３８００億美元，首次超過石油上游投資。
　　負責人表示，由於化石燃料價格上漲和進口不穩定，全球多個政府加快能源結構轉型。未來
在光伏發電成本持續下降和全球綠色復蘇等有利因素推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長。
（ｊｔ）

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