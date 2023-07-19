《經濟通通訊社１９日專訊》廣東省統計局公布上半年經濟運行簡況。２０２３年上半年，

廣東實現地區生產總值６２９０９﹒８億元（人民幣．下同），同比增長５％，低於全國上半年

ＧＤＰ同比增長５﹒５％。廣東省統計局表示，全省經濟回升基礎仍需加固。

數據顯示，上半年，廣東規模以上工業增加值１﹒９３萬億元，同比增長２﹒５％，增速比

一季度加快１﹒１個百分點。



＊地產投資下降７﹒４％，商品房銷售面積下降０﹒２％＊



上半年，廣東固定資產投資同比增長４﹒４％。分產業看，第一產業投資增長８﹒３％，第

二產業投資增長２３﹒２％，第三產業投資下降２﹒７％。

上半年，廣東房地產開發投資０﹒７萬億元，同比下降７﹒４％，降幅比一季度收窄０﹒８

個百分點。其中，商品住宅投資下降５﹒９％。分區域看，珠三角核心區完成房地產開發投資下

降６﹒６％，粵東西北地區下降１１﹒７％。上半年，廣東商品房銷售面積下降０﹒２％。

上半年，廣東社會消費品零售總額２﹒３３萬億元，同比增長７﹒４％，增速比一季度加快

２﹒３個百分點。



＊６月ＣＰＩ同比下降０﹒４％，ＰＰＩ同比降２﹒７％＊



上半年，廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒８％，漲幅比一季度回落０﹒６個

百分點。６月當月，ＣＰＩ同比下降０﹒４％，漲幅比５月回落０﹒７個百分點。上半年，廣東

工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降１﹒１％，６月ＰＰＩ同比下降２﹒７％。

上半年，廣東居民人均可支配收入２５９５６元，同比名義增長４﹒９％；扣除價格因素，

實際增長４﹒１％。（ｃｔ）

