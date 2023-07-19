《經濟通通訊社１９日專訊》北上資金持續離開Ａ股市場，陸股通半日淨流出４０﹒６８億

元（人民幣．下同），Ａ場跌勢持續，滬綜指午收跌０﹒２５％，報３１８９﹒８１點，盤中低

見３１８６﹒７點，為７月以來新低，深成指同跌０﹒５１％，創業板指更挫１％。

交投持續低迷，兩市半日成交僅４２９５億元，較上日（１８日）同時段成交再銳減

１０﹒７％，全日成交恐再刷今年以來新低。

人民銀行進行２５０億元７天期逆回購，今日淨投放２３０億元。中信証券最新研報認為，

當下寬貨幣周期尚未結束，結合人行今年來政策操作與表述來看，降準可能仍有空間，重點關注

８－９月時間段。



＊地產股稍升，關注存量房貸利率變動＊



存量房貸利率未來或見鬆動，官媒再發報道關注，Ａ場地產股今早見升，中交地產

（深：０００７３６）升２﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）漲２％，新城控股

（滬：６０１１５５）、金地集團（滬：６００３８３）升０﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）升０﹒７％。

另外，內媒發表文章指，當局應加大力度推進保交樓工作，並特別提到要為房企創造更好的

輿論環境，企業暫時遇到了債務展期，並不代表不能恢復，可能僅僅有一筆債務暫時還不上，不

宜簡單貼上「爆雷」標籤，應該給企業一些時間自救。



＊工業富聯三連挫，澄清印度設廠傳聞＊



針對有關公司已簽訂在印度投資設廠協議等傳聞，工業富聯（滬：６０１１３８）在上海證

券交易所發布澄清公告稱，公司並未簽訂在印度投資設廠的相關協議，也未承諾任何投資之金額

。工業富聯連跌兩日後，今早再挫２﹒４％，報２４﹒９３元。（ｅｙ）

