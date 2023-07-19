《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今日小幅收升成交弱，北上資金持續大幅流出。Ａ場

早段跌勢持續，滬綜指盤中低見３１８１﹒５６點，為７月以來新低，惟午後地產股尾盤逐步拉

漲，帶動滬綜指收復失地，收升０﹒０３％，報３１９８﹒８４點，距離三千二僅一步之遙，深

成指跌０﹒３７％，創業板指更跌１﹒０６％。

外資今日由陸股通淨流出４９﹒３２億元（人民幣．下同），兩日淨流出合共１３７億元。

值得留意的是，經濟數據不佳持續打擊市場情緒，兩市成交只有７０２４億元，是今年１月１９

日以來最低成交水平，當時農曆新年假期將至所以成交大幅回落。

人民銀行進行２５０億元７天期逆回購，今日淨投放２３０億元。中信証券最新研報認為，

當下寬貨幣周期尚未結束，結合人行今年來政策操作與表述來看，降準可能仍有空間，重點關注

８－９月時間段。



＊地產股急漲，憧憬寬鬆政策＊



再有跡象顯示降息將近，內媒報道，監管當局近日對險企進行窗口指導，要求在７月３１日

２４點前下架定價利率大於３﹒０％的保險產品，包括重疾險等，以及保底２％以上的萬能險產

品。此前報道指，監管部門已於今年４月作出窗口指導，要求保險公司控制利差損，新開發的產

品定價利率從３﹒５％降到３﹒０％。

保險股表現個別，中國人壽（滬：６０１６２８）、中國太保（滬：６０１６０１）跌

０﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）軟０﹒２％，新華保險（滬：６０１３３６）升

０﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）旗下平安普惠業務傳裁員，股價全日升０﹒４％。

固定收益類產品利率下降，可能為未來政策降息做準備；另外，存量房貸利率未來或見鬆動

，官媒再發報道關注。地產股拉漲，新城控股（滬：６０１１５５）升３﹒４％，招商蛇口

（深：００１９７９）升２﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）、金地集團

（滬：６００３８３）揚１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒４％，新湖中寶

（滬：６００２０８）升１﹒２％。



＊金價個半月高，金股拉漲＊



紐約黃金期金大幅上漲近１﹒３％，報每盎司１９８０﹒８美元，登上六周高位。黃金概念

拉漲，四川黃金（深：００１３３７）漲停，中潤資源（深：０００５０６）升７﹒５％，老鳳

祥（滬：６００６１２）升４﹒８％，中金嶺南（深：００００６０）走高３﹒８％，周大生

（深：００２８６７）走高２﹒１％。

券商股全線升，首創證券（滬：６０１１３６）升３﹒７％，湘財股份

（滬：６０００９５）升３﹒２％，信達證券（滬：６０１０５９）走高１﹒６％，光大證券

（滬：６０１７８８）升１﹒５％，中信建投（滬：６０１０６６）、中國銀河

（滬：６０１８８１）揚１﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５０﹒８７ －０﹒１１

上證綜合指數 ３１９８﹒８４ ＋０﹒０３ ２８１２﹒０６

上證Ａ股指數 ３３５３﹒３３ ＋０﹒０３

深證成份指數 １０９３２﹒６５ －０﹒３７ ４２１２﹒４８

深圳創業板指數 ２１７７﹒２５ －１﹒０６

上證Ｂ股指數 ２６８﹒７６ ０﹒００ ０﹒７３

深證Ｂ股指數 １１８５﹒５７ ＋０﹒３７ ０﹒７１

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