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AH股新聞

19/07/2023 09:56

《Ａ股焦點》電動汽車需求激增料再現晶片荒，Ａ場半導體股回吐

　　《經濟通通訊社１９日專訊》跨國汽車製造商Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ預計，在地緣政治風險
上升時期，由於電動汽車需求增加，半導體短缺或會再度出現，而當前的緩解不過是曇花一現。
目前晶片下半年供應充足，但下一個瓶頸的出現只是時間問題。
　　公司稱，隨著汽車軟件功能激增，晶片供應嚴重緊張的風險在未來數年將急劇上升，任何晶
片短缺將帶來嚴重的後果，可能不僅影響公司的一兩間工廠，甚至可能影響五、六、七間工廠。
為了降低這些風險及減少對中國大陸和台灣晶片的依賴，Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ正在與英飛凌、
恩智浦半導體和高通等公司簽訂協議，並正在建立一個半導體數據庫，其中包含未來數年的訂單
計劃。Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ預計，到２０３０年將斥資１００億歐元（約８０７﹒５億人民幣
）用於確保各種半導體的供應。
　　Ａ場半導體股今早高開後回吐，中芯國際（滬：６８８９８１）跌１﹒３％，三安光電
（滬：６００７０３）跌１﹒３％，中微公司（滬：６８８０１２）跌１﹒２％，華潤微
（滬：６８８３９６）跌１％，北方華創（深：００２３７１）跌０﹒７％，紫光國微
（深：００２０４９）跌０﹒５％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌０﹒３％。（ｊｔ）

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