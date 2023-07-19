《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾上周表示，支持和鼓勵商業銀行

與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款，意味著存量房貸利率

有望下調，令內地業主們倍感期待。

不過上有政策下有對策，銀行業對此反應只有三個字：「等通知」。內媒此前引述上海、深

圳、南京、杭州等多座城市的銀行指，暫未收到通知，各銀行的存量房貸利率仍按照合同約定情

況執行。由於人行官員所用的字眼為「支持」和「鼓勵」，在無實際政策推動下，外界認為銀行

為了捍衛息差，不會輕易下調存量房貸利率。



＊存量房貸利率全面下調的可能性較低＊



內媒引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則認為，在「資產越來越荒」的

經營環境下，房貸還是優質資產，必然會有銀行打響存量房貸爭奪戰，以低利率吸引其他行客戶

來辦理轉按，以置換舊的貸款。不過有業內人士指出，存量房貸利率下降，負債端則相應承壓，

為了捍衛息差，理論上銀行對於存款降息的動機也就更大。

另外，中泰證券研究所所長戴志鋒指出，存量房貸利率下調比例預計不會很大，因為目前不

同省份、城市的個人住房貸款政策和利率存在較大差異，存量房貸利率全面下調的可能性較低，

具體要等待監管或商業銀行細則出台。（ｅｙ）

