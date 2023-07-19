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AH股新聞

19/07/2023 09:37

【政策解讀】分析：銀行料降利率搶存量房貸，為保息差啟存款降息

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾上周表示，支持和鼓勵商業銀行
與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款，意味著存量房貸利率
有望下調，令內地業主們倍感期待。
　　不過上有政策下有對策，銀行業對此反應只有三個字：「等通知」。內媒此前引述上海、深
圳、南京、杭州等多座城市的銀行指，暫未收到通知，各銀行的存量房貸利率仍按照合同約定情
況執行。由於人行官員所用的字眼為「支持」和「鼓勵」，在無實際政策推動下，外界認為銀行
為了捍衛息差，不會輕易下調存量房貸利率。
　
＊存量房貸利率全面下調的可能性較低＊
　
　　內媒引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則認為，在「資產越來越荒」的
經營環境下，房貸還是優質資產，必然會有銀行打響存量房貸爭奪戰，以低利率吸引其他行客戶
來辦理轉按，以置換舊的貸款。不過有業內人士指出，存量房貸利率下降，負債端則相應承壓，
為了捍衛息差，理論上銀行對於存款降息的動機也就更大。
　　另外，中泰證券研究所所長戴志鋒指出，存量房貸利率下調比例預計不會很大，因為目前不
同省份、城市的個人住房貸款政策和利率存在較大差異，存量房貸利率全面下調的可能性較低，
具體要等待監管或商業銀行細則出台。（ｅｙ）

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