《經濟通通訊社１９日專訊》陸金所控股（０６６２３）旗下從事融資擔保、小額借貸業務

的平安普惠有傳裁員，有員工在內地職場社交應用程式表示，平安普惠又再裁員，總部部門合併

，「車輪式清剿」員工，總部「領導比員工還多」。

平安普惠回應稱，隨著戰略進一步聚焦，公司對部分物理網點進行調整，以集中資源、提高

效能，強調內部調整不會對公司運營產生重大影響，公司現有產品、服務以及客戶權益不會受到

影響，調整涉及地區的客戶權益將由專業團隊予以繼續服務。（ｅｙ）

