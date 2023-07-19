《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒《澎湃新聞》報道，萬科、百聯股份等正計劃申請發行
消費基礎設施不動產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）。
報道指，萬科（０２２０２）（深：０００００２）近日在一次路演活動中透露，正嘗試發
行商業地產ＲＥＩＴｓ，目前正在首批申報階段，本次申請基礎設施ＲＥＩＴｓ由旗下純商業地
產公司印力集團控股有限公司進行，底層資產為杭州的一處購物中心。百聯股份
（滬：６００８２７）則計劃以「上海又一城」購物中心作為底層資產申報發行ＲＥＩＴｓ。
商務部等１３部門昨發布促進家居消費的通知，當中提及「支持符合條件的家居賣場等商業
網點項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金」。今年３月，國家發改委、中國證監會分別發
布通知，將消費基礎設施納入公募ＲＥＩＴｓ試點範圍，優先支持百貨商場、購物中心、農貿市
場等城鄉商業網點項目發展。
易居研究院研究總監嚴躍進表示，家居賣場等商業網點等納入到ＲＥＩＴｓ的試點，進一步
說明對於家居賣場融資政策的支持。隨著當前家居消費工作的提振，預計各家居賣場等商業地產
經營狀況會積極改善，客觀上會改善現金流和資金面，也有助於確保ＲＥＩＴｓ產品的穩健運行
等。對於各類家居類的企業來說，要積極把握此類政策，以ＲＥＩＴｓ來助力家居消費業務再上
新台階。（ｓｌ）
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