《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒《澎湃新聞》報道，萬科、百聯股份等正計劃申請發行

消費基礎設施不動產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）。

報道指，萬科（０２２０２）（深：０００００２）近日在一次路演活動中透露，正嘗試發

行商業地產ＲＥＩＴｓ，目前正在首批申報階段，本次申請基礎設施ＲＥＩＴｓ由旗下純商業地

產公司印力集團控股有限公司進行，底層資產為杭州的一處購物中心。百聯股份

（滬：６００８２７）則計劃以「上海又一城」購物中心作為底層資產申報發行ＲＥＩＴｓ。

商務部等１３部門昨發布促進家居消費的通知，當中提及「支持符合條件的家居賣場等商業

網點項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金」。今年３月，國家發改委、中國證監會分別發

布通知，將消費基礎設施納入公募ＲＥＩＴｓ試點範圍，優先支持百貨商場、購物中心、農貿市

場等城鄉商業網點項目發展。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，家居賣場等商業網點等納入到ＲＥＩＴｓ的試點，進一步

說明對於家居賣場融資政策的支持。隨著當前家居消費工作的提振，預計各家居賣場等商業地產

經營狀況會積極改善，客觀上會改善現金流和資金面，也有助於確保ＲＥＩＴｓ產品的穩健運行

等。對於各類家居類的企業來說，要積極把握此類政策，以ＲＥＩＴｓ來助力家居消費業務再上

新台階。（ｓｌ）

