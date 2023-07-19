《經濟通通訊社１９日專訊》據《韓聯社》報道，今年上半年在南韓登記註冊的進口商用車

中，每３輛就有１輛產自中國。中國電動汽車龍頭比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）

已於今年４月與南韓ＧＳ Ｇｌｏｂａｌ合作在韓推出１噸級卡車Ｔ４Ｋ，雖然上半年只賣出

２４輛，但作為比亞迪在韓首款車型備受關注。比亞迪還有望不日登陸南韓乘用車市場。

報道引述南韓汽車數據研究機構Ｃａｒｉｓｙｏｕ數據指，今年１－６月進口商用車（包括

巴士、卡車、廂式貨車、特種車等）登記註冊數量為４５６３輛，中國生產佔１４５１輛，即上

半年賣出的進口商用車中，有三分一產自中國，其中去年進軍南韓市場的中國鑫源電動廂式車

ＥＴ Ｖａｎ，銷量達５８２輛，在進口商用車之中排第一；中國東風小康的ＭＡＳＡＤＡ

ＶＡＮ以３５３輛排第三。報道直言，中國的電動商用車價格相對低廉，性能卻不明顯遜色於友

商同檔車型。

與商用車相反的是，同期中國產乘用車註冊登記數量為零。比亞迪去年在韓申請了６款車型

的商標權，包括海豹、海豚和ＳＵＶ車型Ａｔｔｏ ３。如果成功上市，有望為現代起亞主導的

南韓電動汽車市場格局帶來新變化。報道引述當地學者大林大學汽車系教授金必洙表示，目前在

韓上路的中國汽車主要是商用車，但因中國電動汽車產業已經達到世界級水準，有其可畏之處，

中國車企正準備進軍南韓乘用車市場，韓企須提高警惕。（ｓｌ）

