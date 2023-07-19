《經濟通通訊社１９日專訊》春秋航空（滬：６０１０２１）一名空姐近日在社交平台發表
侮辱乘客言論，引起輿論不滿。該名空姐在社交平台上載一張在機艙內拍攝、手拿半杯疑似乘客
喝剩飲品的照片，配文「甚麼貨色都能坐飛機了，暑運就是運ｓｈａｂｉ的」。網民紛紛批評有
關言論「太過分了」，稱「應嚴懲此人」。
春秋航空方面表示高度重視事件，緊急調查後，已要求涉事員工立即停飛，並責令部門對其
進行批評教育，後續將根據員工手冊規定嚴肅處理。（ｓｌ）
19/07/2023 17:39
《中國要聞》空姐網上發文侮辱乘客，春秋航空：涉事員工立即停飛
《經濟通通訊社１９日專訊》春秋航空（滬：６０１０２１）一名空姐近日在社交平台發表
侮辱乘客言論，引起輿論不滿。該名空姐在社交平台上載一張在機艙內拍攝、手拿半杯疑似乘客
喝剩飲品的照片，配文「甚麼貨色都能坐飛機了，暑運就是運ｓｈａｂｉ的」。網民紛紛批評有
關言論「太過分了」，稱「應嚴懲此人」。
春秋航空方面表示高度重視事件，緊急調查後，已要求涉事員工立即停飛，並責令部門對其
進行批評教育，後續將根據員工手冊規定嚴肅處理。（ｓｌ）
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰