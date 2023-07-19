《經濟通通訊社１９日專訊》春秋航空（滬：６０１０２１）一名空姐近日在社交平台發表

侮辱乘客言論，引起輿論不滿。該名空姐在社交平台上載一張在機艙內拍攝、手拿半杯疑似乘客

喝剩飲品的照片，配文「甚麼貨色都能坐飛機了，暑運就是運ｓｈａｂｉ的」。網民紛紛批評有

關言論「太過分了」，稱「應嚴懲此人」。

春秋航空方面表示高度重視事件，緊急調查後，已要求涉事員工立即停飛，並責令部門對其

進行批評教育，後續將根據員工手冊規定嚴肅處理。（ｓｌ）

