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AH股新聞

19/07/2023 17:39

《中國要聞》空姐網上發文侮辱乘客，春秋航空：涉事員工立即停飛

　　《經濟通通訊社１９日專訊》春秋航空（滬：６０１０２１）一名空姐近日在社交平台發表
侮辱乘客言論，引起輿論不滿。該名空姐在社交平台上載一張在機艙內拍攝、手拿半杯疑似乘客
喝剩飲品的照片，配文「甚麼貨色都能坐飛機了，暑運就是運ｓｈａｂｉ的」。網民紛紛批評有
關言論「太過分了」，稱「應嚴懲此人」。
　　春秋航空方面表示高度重視事件，緊急調查後，已要求涉事員工立即停飛，並責令部門對其
進行批評教育，後續將根據員工手冊規定嚴肅處理。（ｓｌ）

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