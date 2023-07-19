《經濟通通訊社１９日專訊》財政部公布，上半年，全國一般公共預算收入１１９２０３億
元（人民幣．下同），同比增長１３﹒３％。其中，中央一般公共預算收入５３８８４億元，同
比增長１３﹒１％；地方一般公共預算本級收入６５３１９億元，同比增長１３﹒５％。
＊去年同期留抵退稅較多，增值稅同比大增９６％＊
其中，全國稅收收入９９６６１億元，同比增長１６﹒５％；非稅收入１９５４２億元，同
比下降０﹒６％。國內增值稅３７５０３億元，同比增長９６％，主要是去年同期留抵退稅較多
，基數較低；個人所得稅７８００億元，同比下降０﹒６％；企業所得稅２６８５９億元，同比
下降５﹒４％；國內消費稅８２７２億元，同比下降１３﹒４％；車輛購置稅１３２４億元，同
比下降３﹒６％。
印花稅２１１５億元，同比下降１４﹒６％，其中證券交易印花稅１１０８億元，同比下降
３０﹒７％。土地和房地產相關稅收中，土地增值稅３２１３億元，同比下降１８﹒２％；房產
稅１９４６億元，同比增長３﹒９％。
上半年，全國政府性基金預算收入２３５０６億元，同比下降１６％。分中央和地方看，中
央政府性基金預算收入１９１２億元，同比增長０﹒８％；地方政府性基金預算本級收入
２１５９４億元，同比下降１７﹒２％，其中國有土地使用權出讓收入１８６８７億元，同比下
降２０﹒９％。
＊社會保障和就業支出２１７９１億增７﹒９％＊
支出方面，上半年，全國一般公共預算支出１３３８９３億元，同比增長３﹒９％。分中央
和地方看，中央一般公共預算本級支出１６６６６億元，同比增長６﹒６％；地方一般公共預算
支出１１７２２７億元，同比增長３﹒５％。
其中，社會保障和就業支出２１７９１億元，同比增長７﹒９％；債務付息支出５９１９億
元，同比增長５﹒５％；科學技術支出４４５２億元，同比增長２﹒５％。
上半年，全國政府性基金預算支出４３２２２億元，同比下降２１﹒２％。分中央和地方看
，中央政府性基金預算本級支出７４９億元，同比下降６３﹒３％；地方政府性基金預算支出
４２４７３億元，同比下降１９﹒５％，其中國有土地使用權出讓收入相關支出２４２３６億元
，同比下降２１﹒３％。（ｓｌ）
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