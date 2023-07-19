《經濟通通訊社１９日專訊》財政部公布，上半年，全國一般公共預算收入１１９２０３億

元（人民幣．下同），同比增長１３﹒３％。其中，中央一般公共預算收入５３８８４億元，同

比增長１３﹒１％；地方一般公共預算本級收入６５３１９億元，同比增長１３﹒５％。



＊去年同期留抵退稅較多，增值稅同比大增９６％＊



其中，全國稅收收入９９６６１億元，同比增長１６﹒５％；非稅收入１９５４２億元，同

比下降０﹒６％。國內增值稅３７５０３億元，同比增長９６％，主要是去年同期留抵退稅較多

，基數較低；個人所得稅７８００億元，同比下降０﹒６％；企業所得稅２６８５９億元，同比

下降５﹒４％；國內消費稅８２７２億元，同比下降１３﹒４％；車輛購置稅１３２４億元，同

比下降３﹒６％。

印花稅２１１５億元，同比下降１４﹒６％，其中證券交易印花稅１１０８億元，同比下降

３０﹒７％。土地和房地產相關稅收中，土地增值稅３２１３億元，同比下降１８﹒２％；房產

稅１９４６億元，同比增長３﹒９％。

上半年，全國政府性基金預算收入２３５０６億元，同比下降１６％。分中央和地方看，中

央政府性基金預算收入１９１２億元，同比增長０﹒８％；地方政府性基金預算本級收入

２１５９４億元，同比下降１７﹒２％，其中國有土地使用權出讓收入１８６８７億元，同比下

降２０﹒９％。



＊社會保障和就業支出２１７９１億增７﹒９％＊



支出方面，上半年，全國一般公共預算支出１３３８９３億元，同比增長３﹒９％。分中央

和地方看，中央一般公共預算本級支出１６６６６億元，同比增長６﹒６％；地方一般公共預算

支出１１７２２７億元，同比增長３﹒５％。

其中，社會保障和就業支出２１７９１億元，同比增長７﹒９％；債務付息支出５９１９億

元，同比增長５﹒５％；科學技術支出４４５２億元，同比增長２﹒５％。

上半年，全國政府性基金預算支出４３２２２億元，同比下降２１﹒２％。分中央和地方看

，中央政府性基金預算本級支出７４９億元，同比下降６３﹒３％；地方政府性基金預算支出

４２４７３億元，同比下降１９﹒５％，其中國有土地使用權出讓收入相關支出２４２３６億元

，同比下降２１﹒３％。（ｓｌ）

