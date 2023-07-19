《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》商務部綜合司司長楊濤表示，中國是

２０２１年９月申請加入ＣＰＴＰＰ（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）的，目前正在積極推

進加入進程，並且已經對ＣＰＴＰＰ的全部條款進行了全面深入的分析、評估和研究，梳理了可

能需要採取的舉措和修改的法律法規。目前，中國正在按照加入ＣＰＴＰＰ的程序，與各成員進

行溝通和磋商。中國一貫主張建設開放透明、互利共贏的區域自由貿易安排，不斷推動貿易投資

自由化和便利化，下一步願就中國加入ＣＰＴＰＰ進程與各成員保持溝通交流。

