【ＦＯＣＵＳ】「三十年河東，三十年河西」，面對「ｓｅａ ｃｈａｎｇｅ」大潮，時間

維度恐需改至「三年」甚至「三個月」。看看跌落凡間的內銀，光芒沉寂的黃金，熱度下降的

Ｔｈｒｅａｄｓ，另一邊則是執起Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ這個燙手山芋卻大賺的摩通，

一沉百踩後再翻身的比特幣，超越本土老牌百威成為美國最暢銷啤酒的墨西哥舶來品……



＊內銀跌不停，摩通領風騷＊



收息之選的內銀龍頭建行（００９３９）、工行（０１３９８），周三（１９日）再刷新

月低，相比５月創下的５２周高位，雙雙回吐近２０％。「隨大笨象起舞」變成「大笨象獨舞（

匯控股價同日創新高）」，令早前唱好「內銀爆升」的分析員大跌眼鏡。

另一邊廂，在３月美國地區銀行風波中「白武士」上身的摩通，二季度業績顯示，淨利息收

入按年升４４％至創紀錄的２１８億美元，背後是收購Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ所帶來的

９２０億美元存款及２０３０億美元貸款╱證券的「神助攻」；而在其１４４﹒７億美元盈利中

，Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ貢獻高達２４億美元。

同樣的反轉還在幣圈上演，其中比特幣重上３萬美元大關，年初至今升逾８１％，可謂是除

ＦＡＡＮＧ＋ＭＮＩ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、

Ｇｏｏｇｌｅ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ｎｖｉｄｉａ、Ｔｅｓｌａ）科技股外的最大贏家。渣打

首席外匯分析師Ｇｅｏｆｆ Ｋｅｎｄｒｉｃｋ甚至稱，其年底將升至５萬美元，明年底甚至可

達１２萬美元。



＊Ｔｈｒｅａｄｓ降溫，百威失寵＊



在加密貨幣炒作的對面，傳統智慧視作「對沖通脹」的黃金卻重回２０００美元以下，最新

價１９７９美元較２０２０年底的１８９５美元，回報僅略高於４％，

光芒沉寂的還有以史上最快速度（５天）收穫逾億用戶的應用程式－－Ｍｅｔａ旗下

Ｔｈｒｅａｄｓ，據Ｇｏｏｇｌｅ Ｔｒｅｎｄｓ顯示，網民對Ｔｈｒｅａｄｓ的興趣在７月６

日飆升至１００見頂後，已快速降至僅５的水平。另據數據分析公司報告，從７月７日峰值到本

周一（１７日），全球Ａｎｄｒｏｉｄ手機上的Ｔｈｒｅａｄｓ每日活躍用戶下降了２５％－

５０％。

Ｔｈｒｅａｄｓ硬撼Ｆａｃｅｂｏｏｋ的「亂拳打死老師傅」戲碼言之尚早，而在美國人的

獨立日購物清單上，過去２０年來最暢銷的百威淡啤（Ｂｕｄ Ｌｉｇｈｔ），讓位於來自墨西

哥的Ｍｏｄｅｌｏ Ｅｓｐｅｃｉａｌ，而後者５月、６月已連續兩個月銷量稱冠。

高山深谷，朝暉夕陰，諸多不確定之下，投資市場同樣變幻才是永恒，而跟Ｃｈａｎｇｅ一

字之差的正正是Ｃｈａｎｃｅ。

