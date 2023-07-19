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AH股新聞

19/07/2023 07:53

《國企紅籌》滬杭甬（００５７６）旗下浙商證券中期盈利升２４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》浙江滬杭甬（００５７６）公布，子公司浙商證券
（滬：６０１８７８）作今年半年度業績快報，截至６月３０日止中期純利約９﹒０１億元（人
民幣．下同），升２３﹒９１％，每股盈利２４分。
　　該集團指，浙商證券扣除非經常性損益之純利８﹒８７億元，升２４﹒６％。收入約
８４﹒４５億元，升１３％，加權平均淨資產收益率３﹒４％，升０﹒３９個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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