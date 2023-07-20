《經濟通通訊社２０日專訊》中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》

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圍繞持續優化民營經濟發展環境、加大對民營經濟政策支持力度、強化民營經濟發展法治保障、

著力推動民營經濟實現高質量發展、促進民營經濟人士健康成長、持續營造關心促進民營經濟發

展壯大社會氛圍、加強組織實施等方面提出三十一條意見。



＊鼓勵民營企業盤活存量資產回收資金＊



在持續優化民營經濟發展環境方面，意見提出，完善市場化重整機制。鼓勵民營企業盤活存

量資產回收資金。堅持精准識別、分類施策，對陷入財務困境但仍具有發展前景和挽救價值的企

業，按照市場化、法治化原則，積極適用破產重整、破產和解程序。推動修訂企業破產法並完善

配套制度。優化個體工商戶轉企業相關政策，降低轉換成本。

加大對民營經濟政策支持力度方面，意見提到，完善融資支持政策制度。健全銀行、保險、

擔保、券商等多方共同參與的融資風險市場化分擔機制。健全中小微企業和個體工商戶信用評級

和評價體系，加強涉企信用信息歸集，推廣「信易貸」等服務模式。支持符合條件的民營中小微

企業在債券市場融資，鼓勵符合條件的民營企業發行科技創新公司債券，推動民營企業債券融資

專項支持計劃擴大覆蓋面、提升增信力度。支持符合條件的民營企業上市融資和再融資。



＊防止和糾正利用行政或刑事手段干預經濟糾紛＊



強化民營經濟發展法治保障方面，意見提出，依法保護民營企業產權和企業家權益。防止和

糾正利用行政或刑事手段干預經濟糾紛，以及執法司法中的地方保護主義。進一步規範涉產權強

制性措施，避免超權限、超範圍、超數額、超時限查封扣押凍結財產。對不宜查封扣押凍結的經

營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關當事人繼續合理使用，並採取必

要的保值保管措施，最大限度減少偵查辦案對正常辦公和合法生產經營的影響。完善涉企案件申

訴、再審等機制，健全冤錯案件有效防範和常態化糾正機制。



＊針對民營經濟人士海外人身和財產安全，建立防範化解風險協作機制＊



在著力推動民營經濟實現高質量發展方面，意見提到，鼓勵提高國際競爭力。支持民營企業

立足自身實際，積極向核心零部件和高端制成品設計研發等方向延伸；加強品牌建設，提升「中

國製造」美譽度。鼓勵民營企業拓展海外業務，積極參與共建「一帶一路」，有序參與境外項目

，在走出去中遵守當地法律法規、履行社會責任。更好指導支持民營企業防範應對貿易保護主義

、單邊主義、「長臂管轄」等外部挑戰。強化部門協同配合，針對民營經濟人士海外人身和財產

安全，建立防範化解風險協作機制。

支持參與國家重大戰略。鼓勵民營企業自主自願通過擴大吸納就業、完善工資分配制度等，

提升員工享受企業發展成果的水平。支持民營企業到中西部和東北地區投資發展勞動密集型製造

業、裝備製造業和生態產業，促進革命老區、民族地區加快發展，投入邊疆地區建設推進興邊富

民。支持民營企業參與推進碳達峰碳中和，提供減碳技術和服務，加大可再生能源發電和儲能等

領域投資力度，參與碳排放權、用能權交易。支持民營企業參與鄉村振興，推動新型農業經營主

體和社會化服務組織發展現代種養業。



＊集中推出一批「綠燈」投資案例＊



依法規範和引導民營資本健康發展。健全規範和引導民營資本健康發展的法律制度，為資本

設立「紅綠燈」，完善資本行為制度規則，集中推出一批「綠燈」投資案例。全面提升資本治理

效能，提高資本監管能力和監管體系現代化水平。引導平台經濟向開放、創新、賦能方向發展，

補齊發展短板弱項，支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手，推動平台經濟

規範健康持續發展。鼓勵民營企業集中精力做強做優主業，提升核心競爭力。

在促進民營經濟人士健康成長方面，意見提出，全面構建親清政商關係。把構建親清政商關

係落到實處，黨政干部和民營企業家要雙向建立親清統一的新型政商關係。各級領導幹部要坦蕩

真誠同民營企業家接觸交往，主動作為、靠前服務，依法依規為民營企業和民營企業家解難題、

辦實事，守住交往底線，防範廉政風險，做到親而有度、清而有為。民營企業家要積極主動與各

級黨委和政府及部門溝通交流，講真話、說實情、建諍言，潔身自好走正道，遵紀守法辦企業，

光明正大搞經營。

