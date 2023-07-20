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AH股新聞

20/07/2023 08:48

《駐京專電》人行舉行報告會，張鈸闡述人工智能在金融市場運用

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行、國家外匯管理局舉辦專題報告
會，邀請中國科學院院士、清華大學人工智能研究院名譽院長張鈸作專題報告。張鈸以「人工智
能的發展現狀與未來」為題，系統梳理人工智能的發展歷程，深入解讀第三代人工智能及其在金
融領域的應用等問題，分析闡述加強基礎研究、提高創新能力對推動人工智能發展的重要意義。
張鈸院士還就人工智能在金融市場建設中的運用，以及對人類未來發展的影響等問題與參會人員
進行了互動交流。

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