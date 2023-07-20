《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共中央、國務院發布《關於促進民營經

濟發展壯大的意見》，共提出三十一條意見。國家發改委有關負責人就此解讀，意見圍繞６個方

面，部署了重點任務。一是持續優化民營經濟發展環境。持續破除市場准入壁壘，清理規範行政

審批、許可、備案等政務服務事項的前置條件和審批標準。全面落實公平競爭政策制度，強化制

止濫用行政權力排除限制競爭的反壟斷執法。完善社會信用激勵約束機制，健全失信行為糾正後

的信用修復機制，完善政府誠信履約機制。完善市場化重整機制。



＊完善融資支持政策制度，完善拖欠賬款常態化預防和清理機制＊



二是加大對民營經濟政策支持力度。完善融資支持政策制度，健全多方共同參與的融資風險

市場化分擔機制。完善拖欠賬款常態化預防和清理機制，依法依規加大對責任人的問責處罰力度

。強化人才和用工需求保障，加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障。完善支持政策直達快

享機制，建立支持政策「免申即享」機制。強化政策溝通和預期引導，根據實際設置合理過渡期

。

三是強化民營經濟發展法治保障。依法保護民營企業產權和企業家權益，進一步規範涉產權

強制性措施。構建民營企業源頭防範和治理腐敗的體制機制。持續完善知識產權保護體系，加大

對民營中小微企業原始創新保護力度。完善監管執法體系，杜絕選擇性執法。健全涉企收費長效

監管機制。



＊引導民營企業完善治理結構和管理制度＊



四是著力推動民營經濟實現高質量發展。引導民營企業完善治理結構和管理制度，鼓勵有條

件的民營企業建立完善中國特色現代企業制度。鼓勵民營企業持續加大研發投入，加快推動數字

化轉型和技術改造。鼓勵民營企業提高國際競爭力，加強品牌建設。支持民營企業參與國家重大

戰略，參與推進碳達峰碳中和、鄉村振興。依法規範和引導民營資本健康發展。

五是促進民營經濟人士健康成長。培育和弘揚企業家精神，加強民營經濟代表人士隊伍建設

。完善民營經濟人士教育培訓體系，建立健全年輕一代民營經濟人士傳幫帶輔導制度。全面構建

親清政商關係，各級領導幹部要坦蕩真誠同民營企業家接觸交往，主動作為、靠前服務。

六是持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍。引導社會正確認識民營經濟的重大貢獻

和重要作用，堅決抵制、及時批駁澄清質疑社會主義基本經濟制度、否定和弱化民營經濟的錯誤

言論與做法。培育尊重民營經濟創新創業的輿論環境，依法嚴厲打擊以負面輿情為要挾進行勒索

等行為。支持民營企業更好履行社會責任，展現良好形象。

