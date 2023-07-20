《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部電子商務司負責人介紹，２０２３

年上半年，中國網絡零售市場規模總體呈穩步增長態勢。國家統計局數據顯示，上半年全國網上

零售額７﹒１６萬億元（人民幣．下同），同比增長１３﹒１％。其中，實物商品網上零售額

６﹒０６萬億元，同比增長１０﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２６﹒６％。



＊金銀珠寶、通訊器材同比分別增３３﹒５％和２３﹒３％＊



商務大數據對重點電商平台監測顯示，上半年全國網絡零售市場主要呈現以下特點：一是部

分品類商品銷售快速增長。上半年，１８類監測商品中，有８類商品增速超過兩位數。其中，金

銀珠寶、通訊器材同比分別增長３３﹒５％和２３﹒３％。

二是在線服務消費增勢較好。上半年，在線餐飲銷售額同比增長２７﹒９％。在線旅遊產品

和景點門票、在線文娛銷售額同比分別增長２７２﹒４％和６９﹒８％，比一季度分別加快

１５６﹒６和５０﹒６個百分點。

三是各地區網絡零售持續向好。上半年，中部、東部、西部和東北地區網絡零售額同比分別

增長１６﹒１％、１３％、１１﹒５％和９﹒１％，比一季度分別加快４﹒８、４﹒４、４﹒６

和５﹒４個百分點。

四是農村網絡零售保持增長。上半年，全國農村網絡零售額達１﹒１２萬億元，同比增長

１２﹒５％，比一季度加快３﹒７個百分點。其中，農村實物商品網絡零售額１﹒０２萬億元，

同比增長１１﹒３％。全國農產品網絡零售額０﹒２７萬億元，同比增長１３﹒１％。

五是電商新業態新模式彰顯活力。上半年，重點監測電商平台累計直播銷售額１﹒２７萬億

元，累計直播場次數超１﹒１億場，直播商品數超７０００萬個，活躍主播數超２７０萬人。

