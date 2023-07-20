《經濟通通訊社２０日專訊》上海市政府今日發布《上海市推進跨境電商高質量發展行動方

案（２０２３－２０２５）》，從五個方面提出１８項重點工作任務。

一是強化主體培育，打造自主品牌。要求持續推進跨境電商示範園區建設和實施「出海優品

」行動計劃。鼓勵跨境電商龍頭企業設立總部；鼓勵跨境電商平台為傳統外貿企業提供快速入駐

審批、流量扶持等。

二是支持模式創新，培育增長新動能。支持制訂跨境電商零售進口藥品及醫療器械業務試點

方案。大力培育網站運營、軟件開發、國際物流、跨境結算等跨境電商專業服務企業，支持出口

商品與退貨復出口商品合包運輸到境外。支持跨境電商企業對接中歐班列。搭建覆蓋海港、空港

的跨境電商物流撮合服務平台。

三是強化科技賦能，推動海外倉建設。支持多元主體共建共享海外倉、搭建海外倉綜合服務

平台、引導企業優化海外倉布局。重點支持一批智能化發展、多元化服務、本土化運營的海外倉

，鼓勵中小微企業租用海外倉抱團出海，探索運用區塊鏈、大數據等技術為海外倉出口收結匯、

退稅提供支撐服務。

四是優化監管服務，打造更優營商環境。支持企業適用跨境電商稅收政策。對因特殊原因無

法按期收匯用於償還外匯貸款的企業，貸款銀行可辦理購匯償貸手續。

五是加強交流合作，營造良好行業生態。探索建立校企實訓式跨境電商職業技能培訓體系，

支持符合條件的跨境電商專業人才落戶。（ｌｃ）

