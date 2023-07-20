《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市統計局公布，上半年上海實現地區
生產總值２﹒１４萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒７％，大幅高於全國上半年ＧＤＰ同
比增長５﹒５％。其中，第一產業增加值同比增長１﹒５％；第二產業同比增長１５﹒１％；第
三產業同比增長８﹒２％。按季度來看，一季度上海ＧＤＰ同比增長３％，二季度上海ＧＤＰ同
比增長１６﹒４％，而去年二季度為上海抗疫封城。
從消費、投資、出口三駕馬車來看，上半年，上海社會消費品零售總額９３７７﹒５６億元
，同比增長２３﹒５％。其中，住宿企業營業額同比增長６０﹒８％，餐飲企業營業額同比增長
５６﹒６％。上半年，上海固定資產投資同比增長３７﹒２％。其中，工業投資增長３４﹒３％
，房地產開發投資增長３７﹒５％，城市基礎設施投資增長２１﹒５％。上半年，上海貨物進出
口總額２﹒０９萬億元，同比增長１１﹒４％。其中，出口８４６３﹒２３億元，增長
１５﹒２％；進口１﹒２５萬億元，增長９﹒１％。
＊經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固＊
上半年，全市規模以上工業增加值同比增長１４﹒２％；規模以上工業總產值
１８７９７﹒９２億元，同比增長１１﹒８％。上半年，３５個工業行業中有２８個行業產值實
現同比增長，增長面為８０％。分產品看，半導體存儲盤、新能源汽車和３Ｄ打印設備等新產品
產量增速分別達到１﹒８倍、６５﹒７％和３７﹒３％。
上半年，全市地方一般公共預算收入４６１９﹒３９億元，同比增長２１﹒７％；地方一般公
共預算支出４３１４﹒１７億元，增長１３﹒２％。
當局指，上半年隨著經濟社會恢復常態化運行，各項政策措施顯效發力，全市經濟回升向好
。但經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。下階段，要堅持穩中求進工作總基調，聚改革之力、顯
發展之效，深化高水平改革開放，加強制度創新和科技創新，持續增強經濟增長內生動力，全力
推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。
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