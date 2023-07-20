《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平就中柬建交６５周年與柬埔寨國王互致賀電

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國家主席習近平１９日就中柬建交６５周年同柬埔寨國王西哈莫尼互致賀電。習近平指出，願同

西哈莫尼國王一道努力，推動中柬友誼結出更多碩果，給兩國人民帶來實實在在的利益。



中共中央國務院促進民營經濟發展壯大意見發布

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新華社１９日授權發布《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》。《意見》明確

，引導平台經濟向開放、創新、賦能方向發展，補齊發展短板弱項，支持平台企業在創造就業、

拓展消費、國際競爭中大顯身手。



積極謀劃稅費優惠政策

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財政部有關負責人１９日在２０２３年上半年財政收支情況新聞發布會上介紹，將指導地方加快

專項債券發行使用節奏，積極發揮專項債券在拉動有效投資中的積極作用。同時，積極謀劃針對

性強、務實管用的稅費優惠政策。





《上海證券報》



《關於促進民營經濟發展壯大的意見》發布

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《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》１９日發布，提出３１條政策支持民營

經濟發展，包括依法保護民營企業產權和企業家權益，全面構建親清政商關係，使各種所有制經

濟依法平等使用生產要素等。



新一輪國企改革深化提升行動啟動

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全國國有企業改革深化提升行動動員部署電視電話會議１８日在京召開。會議布置了新一輪國企

改革的五大方向，分別是完善考核評價機制、優化國有經濟布局結構、服務保障國家戰略安全、

健全管資本為主的監管體系，以及全面加強國企黨的領導和黨的建設。



制定實施汽車等十大行業穩增長方案

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工信部新聞發言人趙志國１９日在國新辦新聞發布會上介紹下一步「穩工業」政策思路時表示，

工信部將加緊制定實施汽車、電子、鋼鐵等十個重點行業穩增長的工作方案。





《證券時報》



持續破除市場准入壁壘，完善融資支持政策

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新華社１９日受權發布《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》並提出，要加大

對民營經濟政策支持力度，強化民營經濟發展法治保障，著力推動民營經濟實現高質量發展，持

續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍。



行業大模型重塑千行百業，「百模大戰」加速數商洗牌

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從金融、交通，到教育、醫療，一段時間以來，各個行業大模型如雨後春筍般出現在世人面前，

讓「大模型」這個幾個月前還顯得有些縹緲的新事物擁有了落地的根基，展現了「ＡＩ賦能千行

百業」的潛力。



工信部：推進算力關鍵技術攻關和產業升級

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工信部新聞發言人趙志國昨日在國新辦新聞發布會上表示，工信部將持續推動算力基礎設施建設

，聚力推進關鍵核心技術攻關和產業升級，激發算力應用賦能價值。（ｌｃ）

