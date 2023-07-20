《鍾之日記》７月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中央出台重磅文件支持民企、人行出手穩人民幣匯率，將跨境融資宏觀審慎調節參數上調至

１﹒５，滬深股市在多重利好政策推出之下仍然走疲，惟成交見回升。滬綜指今早窄幅高開曾觸

及三千二，惟無力企穩，盤中一度倒跌至３１６５﹒６７點，午後持續跌幅，並以接近全日低位

收盤報３１６９﹒５２點，跌０﹒９２％，三千二得而復失，且創６月２８日以來近１個月新低

。科技股大跌，深成指跌１﹒０６％，創業板指軟０﹒９９％。兩市全日成交按日大增近１２％

至７８５６億元人民幣，北上資金復見流入，陸股通淨流入逾３億元人民幣。



＊美股正舉杯，港股高開低走＊



華爾街人士指，經濟衰退的風險已經大幅下降，市場應為軟著陸做準備，並應更重視通脹熱

潮重現的可能。道指連升８日，香江魚缸則高開低走，恒指先高開５０點報１９００３，升幅隨

即擴大，最多升２６３點至１９２１５點，之後升幅回落，甚至倒跌，全日收報１８９２８，跌

２４點或０﹒１３％，主板成交１０４８﹒５８億元。



＊中央發聲撐民企，騰訊股價仍下沉＊



《關於促進民營經濟發展壯大的意見》發布後，龍頭民企騰訊（００７００）董事會主席馬

化騰１９日晚間即在官媒發表文章，稱《意見》對於民營企業堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，

具有重要的激勵和指導作用。另外，小米（０１８１０）創始人、董事長兼行政總裁雷軍亦對此

深有感觸，認為《意見》釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策訊號，讓企業更加堅定

了堅守主業、做強實業的決心，增強了自覺走高質量發展之路和為科技現代化作貢獻的動力。

惟兩者股價毫無起色，小米續跌０﹒９％，報１１﹒０６元，四連跌。騰訊亦下滑跌

０﹒１％，報３３２﹒８元，三連跌。



＊一線城調控或鬆動，內房股雀躍＊



外電引述消息報道，為提振房地產需求並穩定市場預期，內地考慮放鬆目前一線城市住宅市

場實施的嚴格調控政策，措施可能包括「只認房不認貸」，即不管是否曾經有過貸款，只要目前

名下沒有房產，均可以按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠。知情人士並稱，近期部分大型

銀行也向監管部門提交了相應數據和反饋。

內房股走高，碧桂園（０２００７）升３﹒６％，越秀地產（００１２３）、龍湖

（００９６０）升３﹒２％，新城發展（０１０３０）升２﹒９％，綠城（０３９００）、建發

國際集團（０１９０８）升２﹒７％，中海外（００６８８）升２﹒５％。

另外，《關於促進民營經濟發展壯大的意見》提到，國家將對陷入財務困境但有挽救價值企

業積極適用破產重整、和解程序，並將推動民營企業債券融資專項支持計劃擴大覆蓋面，支持符

合條件的民營企業上市融資和再融資。深陷流動性風險、上市計劃連連受阻的萬達集團，在官網

第一時間表態，堅決擁護並認真學習領會文件精神，堅定企業發展信心，擴大就業，促進消費，

為國家發展貢獻全部力量。



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