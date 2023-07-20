《經濟通通訊社２０日專訊》北上資金此前兩日循陸股通流出共１３７億元（人民幣．下同
），今早在多重政策維穩利好下復見流入，目前陸股通淨流入１１﹒５４億元。
白酒股開市即跑出，古井貢酒（深：０００５９６）升２﹒７％，舍得酒業
（滬：６００７０２）升２﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）升２﹒４％，酒鬼酒
（深：０００７９９）升２％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升１﹒６％，五糧液
（深：０００８５８）升１﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒３％。（ｅｙ）
20/07/2023 09:44
《Ａ股焦點》外資復流入Ａ股，五糧液升１﹒５％茅台揚１％
《經濟通通訊社２０日專訊》北上資金此前兩日循陸股通流出共１３７億元（人民幣．下同
），今早在多重政策維穩利好下復見流入，目前陸股通淨流入１１﹒５４億元。
白酒股開市即跑出，古井貢酒（深：０００５９６）升２﹒７％，舍得酒業
（滬：６００７０２）升２﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）升２﹒４％，酒鬼酒
（深：０００７９９）升２％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升１﹒６％，五糧液
（深：０００８５８）升１﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒３％。（ｅｙ）
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