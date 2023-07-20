《經濟通通訊社２０日專訊》政策利好頻出，銀行股走高，招商銀行（滬：６０００３６）
升１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）、工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行
（滬：６０１２８８）升０﹒９％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升０﹒６％，中國銀行
（滬：６０１９８８）升０﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）揚０﹒２％。
中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，再度把支持民企的調門拉高
。意見重點之一在於對「大到不能倒」的風險企業發出訊號，國家將對陷入財務困境但有挽救價
值企業積極適用破產重整、和解程序，並將推動民營企業債券融資專項支持計劃擴大覆蓋面，支
持符合條件的民營企業上市融資和再融資。
離岸人民幣匯價隔晚急跌，人民銀行及國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審
慎調節參數從１﹒２５上調至１﹒５，即日實施。消息一出，人民幣中間價即止跌，報
７﹒１４６６，較上個交易日升２０點子，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）快速反彈，在岸人民幣
即期匯率（ＣＮＹ）更高開３３５點子報７﹒１８６２。（ｅｙ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情