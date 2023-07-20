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AH股新聞

20/07/2023 10:17

《Ａ股焦點》利好夾擊銀行股小升，四大行Ａ股升不足１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政策利好頻出，銀行股走高，招商銀行（滬：６０００３６）
升１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）、工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行
（滬：６０１２８８）升０﹒９％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升０﹒６％，中國銀行
（滬：６０１９８８）升０﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）揚０﹒２％。
　　中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，再度把支持民企的調門拉高
。意見重點之一在於對「大到不能倒」的風險企業發出訊號，國家將對陷入財務困境但有挽救價
值企業積極適用破產重整、和解程序，並將推動民營企業債券融資專項支持計劃擴大覆蓋面，支
持符合條件的民營企業上市融資和再融資。
　　離岸人民幣匯價隔晚急跌，人民銀行及國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審
慎調節參數從１﹒２５上調至１﹒５，即日實施。消息一出，人民幣中間價即止跌，報
７﹒１４６６，較上個交易日升２０點子，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）快速反彈，在岸人民幣
即期匯率（ＣＮＹ）更高開３３５點子報７﹒１８６２。（ｅｙ）

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