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AH股新聞

20/07/2023 10:36

《Ａ股焦點》萬達擁護國務院支持民企文件，地產股走高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國７月五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒２％
，維持不變，由於人行並未於周一（１７日）續作中期借貸便利（ＭＬＦ）時下調利率，因此
ＬＰＲ按兵不動符合預期。
　　本月無政策降息，不過中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，提到
國家將對陷入財務困境但有挽救價值企業積極適用破產重整、和解程序，並將推動民營企業債券
融資專項支持計劃擴大覆蓋面，支持符合條件的民營企業上市融資和再融資。
　　深陷流動性風險、上市計劃連連受阻的萬達集團，在官網第一時間表態，堅決擁護並認真學
習領會文件精神，堅定企業發展信心，擴大就業，促進消費，為國家發展貢獻全部力量。
　　地產股今早拉漲，大龍地產（滬：６００１５９）漲停，榮盛發展（深：００２１４６）漲
９﹒７％，中南建設（深：０００９６１）升３﹒９％，廣匯物流（滬：６００６０３）升
２﹒８％，德必集團（深：３００９４７）走高２﹒３％，京投發展（滬：６００６８３）升
２％，京能置業（滬：６００７９１）升１﹒７％。
　　至於大型地產股升幅則較不顯著，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒６％，華僑城Ａ
（深：００００６９）升０﹒９％，金地集團（滬：６００３８３）揚０﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）升０﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）微升０﹒１％。（ｅｙ）

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